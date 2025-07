ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में जंगली घास से क्राफ्ट पेपर बना रही रोशनी, विदेश में भारी डिमांड - PANDHURNA ROSHNI MAKE KRAFT PAPER

जंगली घास से कागज बना रही रोशनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 30, 2025 at 10:18 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

पांढुर्ना: किसी बच्चे के सिर से माता-पिता का साया बचपन में ही हट जाए, तो उसके सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाता है. इन मुसीबतों से लड़कर खुद को इतना काबिल बनाना कि लोग उसके हुनर के कायल हो जाए. ऐसे बिरले ही लोग होते हैं, सारी परेशानियों को हराकर एक मुकाम हासिल करते हैं. ऐसी ही कुछ कहानी पांढुर्ना की रोशनी बामने की है. जिन्होंने हालातों के सामने कभी हार नहीं मान और डरकर सामना किया. आज उनके द्वारा जंगली घास से तैयार किए गए क्राफ्ट पेपर का हर कोई दीवाना है. कम उम्र में ही माता-पिता ने छोड़ा साथ पांढुर्ना के पारडसिंगा में जंगली घास को गलाकर सुंदर-सुंदर क्राफ्ट पेपर तैयार करने वाली रोशनी की कहानी काफी दुख भरी है. जब उनकी पढ़ने की उम्र थी, तो उसके माता-पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए. फिर क्या था जैसे तैसे रोशनी ने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन आगे की जिंदगी काफी कठिन थी. पढ़ाई महंगी थी इसलिए आगे वे पढ़ नहीं सकी. लेकिन उनके अंदर सीखने की चाह थी. जिसके चलते उन्होंने कुछ काम करने का सोचा और ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ गई.

