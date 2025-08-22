ETV Bharat / state

पांढुर्ना में खूनी परंपरा के लिए तैयार ग्रामीण, पुलिस के सामने करेंगे पत्थरबाजी - PANDHURNA GOTMAR MELA

विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले की तैयारी पूरी. पांढुर्ना में परंपरा के नाम पर जाम नदी के किनारे बसरेंगे पत्थर, 600 पुलिस कर्मी रहेंगे मौजूद.

PANDHURNA GOTMAR MELA
पांढुर्ना में खूनी खेल को तैयार ग्रामीण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 5:52 PM IST

पांढुर्ना: परंपरा के नाम पर हजारों साल से जारी खूनी खेल शनिवार को पांढुर्ना में खेला जाएगा. इस खेल में 2 गांव के लोग आपस में एक-दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं. इस परंपरा को निभाते हुए अब तक कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं और हर साल इस खेल में सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं. इसे देश ही नहीं विदेश तक में पहचान मिल चुकी है. आस्था से जुड़े गोटमार मेले को खूनी खेल के नाम से भी जाना जाता है. इस साल विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला शनिवार यानी 23 अगस्त को पांढुर्ना में खेला जाएगा. इस खूनी खेल के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है.

प्रेमी जोड़े की याद में होता है खूनी खेल

इस खूनी परंपरा और मेले की कहानी भी दिलचस्प है. बताया जाता है कि सालों पहले पांढुर्णा का युवक सावर गांव की लड़की से प्यार करता था. दोनों की शादी के लिए लड़की के परिजन तैयार नहीं हुए, जिसके बाद युवक लड़की को अमावस्या के दिन के सावर गांव से पांढुर्ना ला रहा था. तभी जाम नदी के पास उसे गांव वालों ने देख लिया और लड़के पर पत्थरों की बौछार कर दी. जैसे ही यह सूचना लड़के के गांव वालों को लगी. वे लोग भी नदी के किनारे पहुंचे और लड़के के बचाव में नदी के दूसरी तरफ खड़े लड़की के गांव वालों पर पत्थर मारना शुरू कर दिया था. इस दौरान पांढुर्णा एवं सावर गांव के बीच पत्थरों की बौछारों से दोनों प्रेमियों की मौत जाम नदी के बीच हो गई.

Pandhurna people throw stones
नदी के किनारे पत्थरों की कराई गई व्यवस्था (ETV Bharat)

प्रशासन की निगरानी में होता है खूनी खेल

प्रेमी जोड़े की मौत के बाद दोनों गांव के लोगों को पछतावा हुआ. इसी याद में फिर पत्थर मारने की परंपरा शुरू हो गई. इस खूनी खेल को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी करता है. परंपरा का भी निर्वाह हो और जनहानि ना हो इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास भी करता है. इसी तारतम्य में गुरुवार को छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती, पांढुर्ना कलेक्टर अजयदेव शर्मा और एसपी सुंदर सिंह ने मेला स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा किया.

bloody game Pandhurna
पांढुर्ना रहवासी निभाएंगे खूनी खेल की परंपरा (ETV Bharat)

600 पुलिसकर्मी, 45 डॉक्टर रहेंगे मौजूद

कलेक्टर अजय देव शर्मा ने बताया, "पत्थरबाजी के इस खेल में हर साल सैकड़ों लोग घायल भी होते हैं. इन घायलों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए प्रशासन द्वारा तगड़ी तैयारी की जाती है. इस साल 45 डॉक्टर के साथ 200 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को मौके पर तैनात किया जाएगा. साथ ही 15 एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मौके पर मौजूद रहेगी. इसके अवाला सुरक्षा के मद्देनजर 600 पुलिस के जवान के साथ एसपी-डीएसपी और प्रशासनिक बल तैनात रहेगा."

ड्रोन से खेल पर रहेगी निगरानी

गोटेमार मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी. पत्थरबाजी के खेल के साथ-साथ मेला भी लगाया जाता है. हर साल यहां दूर दराज से हजारों लोग इस खेल को देखने आते हैं. कानून व्यवस्था बनाने के लिए तीन जिलों के करीब 600 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और सीसीटीवी की निगरानी में खेल खेला जाएगा. पुलिस द्वारा नदी के दोनों ओर पत्थरों की व्यवस्था कराई गई है.

