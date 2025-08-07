पांढुर्ना: कोरोना का नाम सुनते ही भयंकर मंजर और भयंकर त्रासदी आंखों के सामने नजर आने लगती है. ऐसे ही हालात पांढुर्ना के हैं, जहां पर एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत होने का दावा किया जा रहा है. कोड़िया गांव के 75 वर्षीय बजुर्ग ने नागपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कोविड से हुई मौत के बात से जिले में हड़कंप मच गया है.

लगातार कम हो रहा था ऑक्सीजन लेवल

पांढुर्ना सिविल अस्पताल के डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि, ''कोड़िया गांव के बुजुर्ग को परिजन गम्भीर हालत में सोमवार की शाम को पांढुर्णा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. इस दौरान डॉक्टर घनश्याम ने जांच की तो बुजुर्ग में हार्ट अटैक के लक्षण पाए गए. लगातार ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उन्हें नागपुर रेफर किया गया था.''

नागपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज (ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव

बुजुर्ग की नागपुर के मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को मौत हो गई. मेडिकल कॉलेज की खून जांच रिपोर्ट में बुजुर्ग को कोविड पॉजिटिव बताया गया लेकिन आरटी पीसीआर नहीं होने की वजह से जांच रिपोर्ट में इसे सम्मिलित नहीं किया गया. कोविड से मौत के बाद डॉक्टरों ने परिजन को सावधानियां रखने की हिदायत दी है.

बुजुर्ग की कोविड रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव (ETV Bharat)

बुधवार को आई रिपोर्ट, कोविड प्रोटोकॉल में अंतिम संस्कार

मौत के बाद बुजुर्ग के शव को परिजन को नहीं दिया गया. उनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइड लाइन के हिसाब की किया गया है. यह खुलासा बुधवार को नागपुर से आई रिपोर्ट में हुआ. जिससे पांढुर्णा सिविल अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है. नागपुर में जांच के दौरान बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट में यूरिन में इन्फेक्शन और हार्ट अटैक के बाद कोरोना जांच की तो कोरोना पोजिटिव रिपोर्ट आई. इलाज के दौरान मंगलवार की शाम ने बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया.

15 दिनों से बीमार था बुजुर्ग

डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव का कहना है कि, ''मरीज बीते 15 दिनों से बुखार और दूसरी बीमारियों से पीड़ित था. लेकिन नागपुर मेडिकल में कोरोना की जांच की गई जो पॉजिटिव है. हालांकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं होने से बुजुर्ग की मौत संदिग्ध मानी जा रही है.''