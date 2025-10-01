पांढुर्ना में सिरफिरे आशिक की हरकत से सनसनी, घर में घुस युवती को चाकू से गोदा
छिंदवाड़ा से लगे पांढुर्ना में युवक ने युवती के घर में घुस चाकू से हमला किया. इसके बाद खुद भी जान देने की कोशिश की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 5:12 PM IST
छिंदवाड़ा : पांढुर्ना जिले के कुकडी खापा में सिरफिरे आशिक ने कहर बरपाया. युवती द्वारा बात बंद करने से युवक बौखला गया. युवक ने युवती के घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. इसके बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाकर खुद भी जान देने की कोशिश की. इसमें असफल होने पर युवक ने फिर खौफनाक कदम उठाया. युवक और युवती की हालत गंभीर है. दोनों को नागपुर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
घर में घुसकर चाकू से हमला
कुकडी खापा गांव इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. दोनों के परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. कोतवाली थाना पांढुर्ना के जांच अधिकारी मनीष बनोदिया ने बताया "विपुल तागड़े नाम के युवक ने कुकड़ीखापा गांव में एक युवती के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला किया. इसके बाद युवक ने कुछ दूर आगे जाकर आत्मघाती कदम उठाया. जान देने में विफल रहने पर एक बार फिर से खौफनाक कदम उठाया. लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया."
युवती ने कुछ दिन से बात करनी बंद की
पुलिस के अनुसार युवती द्वारा लगातार बात नहीं करने से युवक का दिमाग फिर गया. पुलिस ने बताया कि युवक विपुल तागड़े और युवती एक ही गांव के रहने वाले हैं, दोनों के बीच दोस्ती की जानकारी गांव के कुछ लोगों को थी. कुछ दिन पहले ये युवती भोपाल में नौकरी की तलाश में गई. उसके बाद उसने विपुल से बात करना बंद कर दिया. इसी बात से गुस्साए विपुल ने गांव आने पर लड़की के घर जाकर उस पर हमला कर दिया.
- बालाघाट में आशिक पर खून सवार, शादी से इंकार पर युवती और पिता पर चलाए चाकू
- रेलवे स्टेशन पर खूनी खेल, यात्री पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी ने सब रिकॉर्ड कर लिया
युवती का नागपुर के अस्पताल में इलाज
जिस समय युवक ने हमला किया, उस समय युवती घर में अकेली थी. इसी का फायदा उठाकर युवक विपुल तागड़े घर में घुसा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. युवती के सिर सहित हाथ पैर और शरीर में कई चोटें आई हैं. युवती का इलाज नागपुर के अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.