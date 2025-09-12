ETV Bharat / state

पंडरिया को मिला 30.15 करोड़ रुपए का विकास पैकेज, विधायक भावना बोहरा ने जताया आभार

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री साव का विधायक बोहरा ने आभार जताया है.

Pandaria development package
पंडरिया को मिला 30.15 करोड़ रुपए का विकास पैकेज (ETV BHARAT CHHATTISGARHकवर्धा में फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- वारदातों के मिलेंगे ठोस प्रमाण)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: पंडरिया विधानसभा के विकास के लिए सरकार ने बड़ा पैकेज दिया है. राज्य सरकार ने 30.15 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इस स्वीकृति के लिए स्थानीय विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का आभार जताया है.

इस तरह मिला पैकेज: कुण्डा क्षेत्र में सड़क निर्माण और कई आधारभूत विकास कार्यों के लिए कुल 28.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. वहीं, इंदौरी नगर पंचायत के लिए अलग-अलग विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.

पंडरिया को मिला 30.15 करोड़ रुपए का विकास पैकेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • प्रतापपुर-भगतपुर-निंगापुर मार्ग (12.07 किमी) – ₹21.07 करोड़
  • जंगलपुर-कुम्ही मार्ग (4.10 किमी) – ₹4.75 करोड़
  • दशरंगपुर-खंडसरा मार्ग (3.00 किमी) – ₹3.03 करोड़
  • स्ट्रीट लाइटिंग के 6 कार्यों के लिए – ₹56.39 लाख
  • हाईमास्क लाइट लगाने के लिए – ₹35.70 लाख
  • हॉफ राउंड नालियों के निर्माण के लिए – ₹24.45 लाख
  • रंगमंच निर्माण – ₹15.26 लाख
  • नाली निर्माण – ₹8.52 लाख
  • मोर इंदौरी चौक का निर्माण – ₹9.61 लाख
  • सीसी रोड निर्माण – ₹7.79 लाख
Pandaria development package
इंदौरी नगर पंचायत के लिए अलग-अलग विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंदौरी गांव पहले अंधेरे में रहता था, अब स्ट्रीट लाइट लगने से रात में भी दिन जैसी रोशनी हो गई है- भावना बोहरा, विधायक

300 करोड़ से अधिक की स्वीकृति अब तक: अब तक पंडरिया विधानसभा में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है. इसमें सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, स्कूल भवन, सामाजिक भवन, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं.

जनहित में लगातार हो रहा कार्य: विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया में विकास की रफ्तार जारी है, और आगे भी तेजी से काम किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ आधारभूत संरचना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी विकास करना है. सिर्फ सड़कों का निर्माण ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाना हमारा लक्ष्य है.

कवर्धा में फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- वारदातों के मिलेंगे ठोस प्रमाण
पंडरिया में विधायक भावना बोहरा का तीज मिलन समारोह, जमकर थिरकी एमएलए और महिलाएं
कवर्धा में आकांक्षा हाट मेला: डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा हुए शामिल

MLA BHAVNA BOHRA, पंडरिया विधानसभा, DEVELOPMENT PACKAGE, भावना बोहरा विधायक, PANDARIA DEVELOPMENT PACKAGE

