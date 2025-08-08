पंचकूला: मानसून के सीजन में जहां लोगों को वायरल बुखार, जुकाम व कफ आदि रीजनल बीमारियों से बचाव के उपाय करने पड़ते हैं. वहीं, मानसून में जमीन में रहने वाले अनेक जीव-जन्तु भी बाहर निकल आते हैं. इसके चलते जहरीले सांप अकसर लोगों के मकान, दुकान व अन्य इमारतें में घुस जाते हैं, ऐसे में लोगों की जान पर भी खतरा बना रहता है. जिला पंचकूला की बात करें तो यहां चार प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और इन्हें पकड़ने का जिम्मा गांव माजरी में रहने वाले लियाकत अली को सौंपा गया है.

पंचकूला में सांपों की प्रजातियां: मानसून में लोग इन सांपों से किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं और सांप पकड़ने के दौरान स्नेक कैचर लियाकत खान को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की. लियाकत ने बताया कि जिला पंचकूला में चार विभिन्न प्रकार की प्रजाति के सांप पाए जाते हैं. इनमें रसल वाइपर, कॉमन करेट, स्पेक्टिकल कोबरा और रेड स्नेक हैं. रेड स्नेक के अलावा, अन्य तीनों सांपों से लोगों को अधिक खतरा रहता है.

सांप पर कपड़ा डालें: 16 वर्ष की आयु से सांप पकड़ रहे लियाकत खान ने बताया कि लोग अकसर सांप को देखने के बाद उसके आसपास खड़े हो जाते हैं. जिसके चलते शोर होता रहता है. इस कारण सांप खतरा महसूस करने के चलते हमला कर देता है. लियाकत ने बताया कि सांप के दिखाई देने पर दूर खड़े होकर उस पर कपड़ा फेंक देना चाहिए. क्योंकि कपड़ा आने पर सांप खुद को सुरक्षित समझ कर शांत होकर बैठ जाता है. इसके बाद लोगों को इमरजेंसी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर स्नेक कैचर की मदद के लिए समय मिल जाता है.

सांप पकड़ते समय खतरा: लियाकत खान ने बताया कि 16 वर्ष की आयु से अब तक वह हजारों की संख्या में सांप पकड़ चुके हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि हर बार सांप पकड़ने के दौरान तरह-तरह की मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है. उन्होंने बताया कि सांप ने कई बार उन्हें काटा भी है. यहां तक कि एक महीने में सांप ने उन्हें दो बार काटा है. लेकिन उनकी प्राथमिकता सदैव सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसे दोबारा जंगल में छोड़कर आने की रहती है.

अजगर और मॉनिटर लिजर्ड भी पकड़े: लियाकत ने बताया कि वह जिला पंचकूला में न केवल सांप पकड़ते हैं, बल्कि कई बार अजगर और मॉनिटर लिजर्ड भी पकड़ चुके हैं. उन्होंने बताया कि हर बार एक अलग तरह का खतरा सामने होता है. लेकिन यदि कोई गलती न कर सूझबूझ से काम लिया जाए तो खुद पर जानवर के हमले से बचा जा सकता है.

चार वर्षो से नगर निगम से जुड़े: लियाकत खान वर्तमान में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नगर निगम, पंचकूला में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि वह 4 वर्ष से नगर निगम के संविदात्मक कर्मचारी हैं. पंचकूला में कहीं से भी सूचना मिलने पर वह मौके पर जाकर सांप पकड़कर उन्हें मोरनी के जंगलों में छोड़ते हैं.

परिवार में पहले स्नेक कैचर: लियाकत खान ने बताया कि वह अपने परिवार के पहले स्नेक कैचर हैं. इसका कारण यह है कि उन्हें बचपन से ही साहसिक कार्य करने और जीव-जंतुओं के बारे में जानने की अधिक रुचि थी. बताया कि 16 वर्ष की आयु में उन्होंने हिम्मत कर एक सांप को पकड़ लिया, इसके बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया. वह समय-समय पर अलग-अलग जगहों से सांप पकड़ने लगे. बताया कि आज तक वह हजारों सांपों को पकड़कर उन्हें जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ चुके हैं.

