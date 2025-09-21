पंचकूला से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की गूंज, सीएम सैनी बोले- "देश का ग्रोथ इंजन है हरियाणा"
हरियाणा बीजेपी ने शनिवार को पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप आयोजित की.
Published : September 21, 2025 at 1:46 PM IST
पंचकूला: हरियाणा बीजेपी ने शनिवार को पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप आयोजित की. इस कार्यशाला का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के संकल्प को मजबूत करना रहा. प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए.
आत्मनिर्भरता से ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "आत्मनिर्भर भारत संकल्प से ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है. यह एक ऐसा संकल्प है जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है. यही भारत की असली ताकत है, जिसे पहचानते हुए पीएम मोदी ने स्वदेशी का नारा दिया है." सीएम ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही.
यह नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला को राष्ट्रीय सचिव अल्का गुर्जर, प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के अलावा संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने भी संबोधित किया. कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री एवं मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश महामंत्री डा. अर्चना गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया सहित सांसद, विधायक, मंत्री, जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और आत्मनिर्भर भारत संकल्प की टीम मौजूद रही.
25 दिसंबर तक चलेगा अभियान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलेगा. इस अभियान की चर्चा हर गली और घर-घर तक पहुंचनी चाहिए. यह कार्यशाला न केवल एक साथ जोड़ती है, बल्कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती है. हमारे सामने विकसित भारत 2047 का विजन है."
सीएम ने कहा कि "हमारे पूर्वजों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी, अब हमारी बारी है कि हम आर्थिक गुलामी की जंजीरों को काटकर एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध भारत की नींव रखें. यह एक ऐसा विजन है, जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर युवा को रोजगार मिले और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के सामने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा सके. हमें हर नागरिक में यह विश्वास पैदा करना है कि हम खुद से आगे बढ़ सकते हैं."
"स्वराज के सपने को स्वराज में बदलने का प्रयास": मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "आत्म निर्भर ‘‘सुराज’’का भी आधार है. स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वराज का सपना देखा था, उसे सुराज में बदलने के लिए पिछले 11 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं. इस ‘‘सुराज’’ का मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिखाया था और वे आजीवन इसके लिए काम करते रहे."
अर्थव्यवस्था को लेकर सीएम ने कही ये बात: मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि स्वदेशी ही आत्मनिर्भरता का मूल आधार है. मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहल देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है. क्षेत्र चाहे कोई भी हो सभी एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करते हैं, तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित बनता है. पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है. आगामी दशकों में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन होने के संकेत हैं. विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा वर्तमान 5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2040 तक 20.8 प्रतिशत होने का अनुमान है."
आत्मनिर्भरता के पांच स्तंभ: सीएम नायब सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड ये पांच स्तंभ बताए हैं. इन पांच स्तंभों के माध्यम से देश नई बुलंदियों को छुएगा. जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हरियाणा का नाम गर्व से लिया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी हरियाणा को भारत का ग्रोथ इंजन कहा है. प्रदेश में ’आत्मनिर्भर हरियाणा-आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के अन्तर्गत ’हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल’ आरम्भ किया गया है."
सीएम ने कहा कि "कोई भी व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धन्धा शुरू करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठा सकता है.
एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये उद्योग हमारे सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने की धमनियां हैं. ये उद्योग करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं. ’विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ के लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा में एमएसएमई उद्यमी सबसे महत्वपूर्ण यात्री हैं."
"हरियाणा सर्वाधिक विकसित राज्यों में से एक:" मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आज हरियाणा अवसरों, संभावनाओं और समृद्धि की धारा के रूप में जाना जाता है. हरियाणा प्रदेश जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है. लेकिन यह देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में से एक है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जीडीपी में हरियाणा का 3.6 प्रतिशत का योगदान है."
सीएम ने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एमएसएमई विकास के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है.हमने प्रदेश में पदमा कार्यक्रम को लागू किया है. यह ’वोकल फॉर ग्लोबल’ और ’आत्मनिर्भर भारत’ के सिद्धांतों पर आधारित है. इसका उद्देश्य हरियाणा के प्रत्येक ब्लॉक में क्लस्टर स्तर पर एक आत्मनिर्भर औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है. भाजपा सरकार ने हरियाणा में व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों के 1100 से अधिक गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया है."
"देश-विदेश के निवेशकों की पसंद हरियाणा": मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है. गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं, जिनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है. हमने ’हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू की है. इससे प्रदेश में नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित हुई है. हमने राज्य को देश का नंबर वन स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प लिया है. प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इनके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं."
"रोजगार देने वाला युवा बल तैयार करना लक्ष्य": मुख्यमंत्री ने कहा कि "विकास की गति आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सरकार का लक्ष्य रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा बल तैयार करना है. ’आत्मनिर्भर भारत’ कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है. इसमें सरकार, समाज, उद्योग, किसान, महिला, युवा सभी को मिलकर चलना है." मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि "आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का संदेश लेकर हर गांव, हर कस्बे, हर गली तक पहुंचे."
"हरियाणा को देश का नंबर एक राज्य बनाना है:" भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि "हमें आत्म निर्भरता में हरियाणा को देश का नंबर एक राज्य बनाना है. आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का मकसद स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है. भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है."
वहीं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए डॉ. पूनिया ने कहा कि "स्वदेशी की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर कार्यशाला से जाकर लोगों को जागरूक करें और इसकी पहल कार्यकर्ता सबसे पहले अपने घरों से करें. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो वादा किया, उसे पूरा किया है. दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना सही मायने में महिलाओं को सशक्त करने वाली योजना है."
स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा: हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि "स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना ही आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का मकसद है. नायब सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है. बताया कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत 16 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ो लक्ष्मी योजना को नायब सरकार का बेहतरीन उपहार बताया."
भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा "कार्यशाला में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में निष्ठा से कार्य कर रहे सभी कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की. साथ ही अभियान को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए." बड़ौली ने हरियाणा में मोदी और नायब सरकार के प्रति लोगों में भरोसा और विश्वास बढ़ने की बात कही. कहा कि "हरियाणा महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ो लक्ष्मी योजना के उपहार के रूप में 2100 रुपये देने वाला पहला प्रांत बना है. प्रदेश में बाढ़ और बारिश से जिनकी फसलों, मकान व पशुओं का नुकसान हुआ है, सरकार उन्हें मुआवजा दे रही है. सेवा पखवाड़ा के लिए सरकार के विभागों की जो योजना है, उसमें सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं."
यह रहेगी अभियान की रूपरेखा: बड़ौली ने कहा कि "आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान तीन महीनों तक चलने वाला है. 25 सितंबर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू होगा, जिसका दूसरा चरण नवंबर से दिसंबर तक चलेगा. आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर कार्यकर्ता मंडल स्तर तक लेकर जाएं और लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक करें. इस अभियान में उद्योगपतियों, व्यापार संगठनों, व्यवसायिक एवं सामाजिक संगठनों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नेताओं, युवा एवं महिला संगठनों, सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया जाएगा."
उन्होंने कहा कि "आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलनों का आयोजन होगा. उद्योग सम्मेलन, प्रभारती फेरी, मशाल, नुक्कड़ नाटक, मेला, किसान मार्च भी आयोजित किए जाएंगे. सभी जिलों में आत्मनिर्भर भारत रथ यात्राएं भी निकाली जाएंगी. बड़ौली ने कहा कि नवरात्रि, दशहरा व दीपावली पर्व पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा." उन्होंने भारत निर्मित वस्तओं का उपयोग करने और भारतीय वस्तुओं का प्रचार करने को कहा.
"विकसित भारत का संकल्प आत्मनिर्भरता से संभव": आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की प्रभारी एवं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अल्का गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि "विकसित भारत बनाने का संकल्प आत्मनिर्भर भारत से संभव होगा. विकसित भारत के संकल्प से जनता की भावनाओं को जोड़ना है और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है. आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 25 सितंबर से शुरू होगा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संपन्न होगा. इन तीन महीनों में इस अभियान को गति देनी है."
अलका गुर्जर ने कहा कि "पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, आत्मनिर्भर हुए बिना देश की स्वतंत्रता और लोगों के लिए न्याय करना संभव नहीं होगा. आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने 20 मई 2020 से की थी, जो अपने हर संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं." अलका गुर्जर ने कहा कि "आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा संसाधन देने वाला देश है और संसाधनों के साथ आगे बढ़ने का काम आत्मनिर्भर भारत के जरिए संभव हो पाएगा. भारत की क्षमता बहुत है, जिसे पहचाने की आवश्यकता है."
उन्होंने कहा कि "भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, केवल अपने कारीगरों का हौसला बढ़ाना और सहयोग करना है. इस अभियान के माध्यम से लोगों को समझाना है कि वे उसी वस्तु का इस्तेमाल करें, जिसमें देश की मिट्टी की खुशबू आए. हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है और शुरूआत खुद से करनी है."
ऐसे किए जाएंगे सम्मेलन: मंडल सम्मेलन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, महिला एवं युवा सम्मेलन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार और स्थानीय कारीगर सम्मेलन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होंगे. आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जिला स्तर पर कार्यशालाएं होगी, इसके बाद मंडल स्तर पर भी कार्यशालाएं की जाएगी. प्रतियोगिताएं, निबंध, रंगोली, महिला सम्मेलन और युवा सम्मेलन के जरिए लोगों को जागरूक करना है और बताता है की आत्मनिर्भरता भारत के लिए क्यों जरूरी है.
यह मंत्री और पदाधिकारी रहे मौजूद: बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री, टीम हरियाणा के मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.