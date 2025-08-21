पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधियों को बड़ा झटका देते हुए बीती रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. डीजीपी हरियाणा के निर्देश पर पंचकूला पुलिस और साइबर हरियाणा की टीम ने आईटी पार्क, पंचकूला में संचालित तीन फर्जी कॉल सेंटरों पर छापामारी की और कुल 85 आरोपियों को काबू किया. गिरफ्तार आरोपियों में कॉल सेंटरों के मालिक और कर्मचारी दोनों शामिल हैं. बताया कि यह कॉल सेंटर संगठित तरीके से देश-विदेश, विशेषकर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से ठगी कर रहे थे.

प्राथमिक जांच में दस मुख्य आरोपी:

इस संयुक्त अभियान में डीसीपी क्राइम और ट्रैफिक मनप्रीत सूदन के नेतृत्व में गठित तीन टीमों ने भूमिका निभाई. इनमें साइबर थाना प्रभारी, थाना चंडीमंदिर प्रभारी, क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 और साइबर हरियाणा और डिटेक्टिव स्टाफ के अधिकारी शामिल थे. टीमों की आपसी समन्वय और त्वरित कार्रवाई से न केवल तीनों कॉल सेंटरों पर एक साथ छापेमारी संभव हो सकी, बल्कि 85 आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में लिया गया. प्राथमिक जांच में काबू आए आरोपियों में से करीब दस लोगों के मुख्य आरोपी होने का पता लगा है. आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है. पुलिस आरोपियों से जुड़े अन्य नेटवर्क की जांच में जुटी है.



ऐसे करते थे ठगी:

पुलिस जांच में पता लगा कि कॉल सेंटरों में कार्यरत अंग्रेजी बोलने में दक्ष कर्मचारी खुद को विभिन्न सेवा प्रदाताओं और हेल्प डेस्क स्टाफ के रूप में प्रस्तुत करते थे. वे लोगों को मुफ्त सुविधाओं और योजनाओं का प्रलोभन देते, जिनमें तथाकथित “ओबामा वेलफेयर इनिशिएटिव” जैसी फर्जी स्कीमें भी शामिल थीं. आरोपी इन स्कीमों को देश की बीपीएल योजना से जोड़कर पीड़ितों का विश्वास जीत लेते थे. पीड़ितों को एक बार अपने विश्वास में लेने के बाद आरोपी उनका व्यक्तिगत और बैंकिंग डाटा हासिल कर लेते थे और बाद में इसे संगठित अपराधियों को बेच दिया जाता था. इसके अलावा, कॉल सेंटर कर्मचारियों द्वारा पीड़ितों को ऑनलाइन कूपन खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था, जिन्हें आगे चलकर बिटकॉइन में परिवर्तित कर हवाला नेटवर्क के माध्यम से धन हासिल किया जाता था.

साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की ऐतिहासिक कार्रवाई (Etv Bharat)

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद की. सर्टिस आईटी सर्विसेज से 85 लैपटॉप, 62 मोबाइल फोन और 8.40 लाख रुपये नकद, आईस्पेस टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. से 62 लेपटॉप, 60 मोबाइल फोन और 73 हजार 176 रुपये नकद, जबकि तीसरे कॉल सेंटर से 18 मोबाइल फोन, 21 सीपीयू, एक लेपटॉप समेत 3.20 लाख रुपये नकद जब्त किए गए. इस मामले में पंचकूला पुलिस ने तीन विभिन्न एफआईआर दर्ज की. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी जड़ें भारत से बाहर तक फैली हो सकती हैं.

अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क बेनका (Etv Bharat)

हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस सफल अभियान के लिए संबंधित टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस की साइबर अपराध से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत होती है. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क और जागरूक रहें. किसी भी अजनबी कॉल, ईमेल या संदेश पर बिना सोचे-समझे अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करें. किसी भी संदिग्ध लेन-देन या साइबर धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराएं. लोगों की सतर्कता और समय पर सूचना ही साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में सबसे प्रभावी हथियार है.

