एक्शन मोड में पंचकूला पुलिस, डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश, गुंडे-बदमाशों का सरेबाजार निकाला जाएगा परेड, 48 घंटे में होगी गिरफ्तारी

पंचकूला पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई और 48 घंटे में गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

Panchkula police on action mode
एक्शन मोड में पंचकूला पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस आपराधिक तंत्र और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में हैं. इस कड़ी में आज डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सभी एसीपी, थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को उनके अधीन क्षेत्रों में गुंडई और दबंगई करने वाले और असामाजिक गतिविधियों जैसे- अवैध वसूली एवं अन्य आपराधिक कृत्यों में शामिल लोगों की पहचान कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

गुंडे-बदमाशों का निकाला जाएगा परेड: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा कि, "ऐसे अपराधियों को बेनकाब करने के लिए उनकी भरे बाजार में परेड करवाई जाएगी और उनका जुलूस निकालकर सबक सिखाया जाएगा." डीसीपी ने यह निर्देश पंचकूला सेक्टर-1 स्थित जिला सचिवालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में दिए.

DCP Srishti Gupta Strict instructions
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश (ETV Bharat)

सूदखोरों पर भी करें कार्रवाई: डीसीपी ने सूदखोरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि, "ऊंची ब्याज दरों पर पैसे देकर गरीब लोगों का शोषण करने वालों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट तैयार की जाए. आमजन से अपील है कि इस प्रकार की शिकायतें पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8146630006 पर साझा करें."

आरोपियों की गिरफ्तारी को 48 घंटे: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने शिकायतों के निपटारे को लेकर भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "किसी भी प्रकार की देरी, चाहे वह जानबूझकर हो या लापरवाहीवश, लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है. इसमें देरी होने से निराशा के कारण बड़े अपराध भी जन्म ले सकते हैं. इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है. सभी अधिकारी को सख्त हिदायत है कि लड़ाई-झगड़े में चोट पहुंचाने के मामलों और पॉक्सो व रेप से जुड़े मामलों में 48 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें. पुलिस का कार्य केवल जांच तक सीमित नहीं, बल्कि मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है."

गवाहों के बयान और न्याय प्रक्रिया में तेजी: डीसीपी ने कहा कि, "गवाहों के बयान समय पर और सटीक तरीके से दर्ज किए जाएं और अदालत की कार्रवाई में हर संभव सहयोग दिया जाए, ताकि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. अधिकारी पीड़ितों के दर्द-तालीफ को समझें. पुलिस का असली मकसद अपराधियों में भय और जनता में विश्वास पैदा करना है."

आधुनिक ऐप से कार्यक्षमता बढ़ाएं: डीसीपी ने त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर चोरी- स्नैचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा. उन्होंने तकनीकी उन्नति पर जोर देते हुए कहा कि, "बदलते दौर में पुलिस को स्मार्ट होना पड़ेगा और चैट जीपीटी जैसी आधुनिक ऐप का इस्तेमाल कर अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी."

ईआरवी के समय में सुधार जरूरी: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने ईआरवी की त्वरित प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया. डीसीपी ने कहा कि, "जहां राज्य का औसत रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट 38 सेकेंड है. वहीं पंचकूला का औसत 8 मिनट 36 सेकेंड है." उन्होंने इस समय को सराहनीय बताया लेकिन आगे इसमें और सुधार लाने पर जोर भी दिया. डीसीपी ने बैठक के अंत में सभी थाना प्रभारियों को उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने को कहा, ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके.

