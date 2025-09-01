पंचकूला: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और मार्गों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है. पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए कुछ मार्गों पर रूट डायवर्ट किए हैं. वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे बताए वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें.

अलीपुर से ऐसे पहुंचे गांव खटोली: पंचकूला में अलीपुर से खटौली गांव के बीच नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. ऐसे में पुलिस के बताए गए मार्ग के अनुसार खटौली जाने वाले वाहन चालक मौली व रायपुर रानी होकर या मट्टा वाला मार्ग से होकर खटौली पहुंच सकते हैं. इसी तरह मौली से बरवाला मार्ग के बीच पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण इस रास्ते से यातायात बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने सलाह दी है कि वाहन चालक डेराबस्सी मार्ग को प्राथमिकता दें.



गड्ढे और टूटी सड़कों से ट्रैफिक रफ्तार धीमी: कई स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे और निर्माणाधीन कार्य के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. विकास नगर नाका पर सड़क टूटी हुई है, जिससे ट्रैफिक बाधित है और जाम की स्थिति बनी है. बरवाला बस स्टैंड से बरवाला बाईपास, सुखोमाजरी बाईपास से नवां नगर टी-प्वाइंट, मल्लाह मोड़ पिंजौर से परवाणु बॉर्डर कालका तक, मौली से प्यारे वाला मार्ग और मट्टावाली से त्रिलोकपुर मोड़ तक भी गड्ढों के कारण यातायात प्रभावित है.



इन मार्गों पर भी जलभराव की समस्या: कोहनी साहिब गुरुद्वारा से साई डेयरी की ओर रेलवे पुल के नीचे जलभराव है, जबकि अमर टैक्स रेड लाइट और माजरी चौक पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की गति धीमी बनी हुई है. इंडस्ट्रियल एरिया से बलटाना की तरफ पुल के नीचे सड़क टूटने और पानी भरने के कारण भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है.



डीसीपी ट्रैफिक की अपील: डीसीपी ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे उक्त मार्गों का उपयोग परिस्थितियों के अनुसार करें और जिन रास्तों पर यातायात पूर्णत: बंद है, वहां वैकल्पिक मार्ग अपनाएं. साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करने का आग्रह किया गया है.

यह है हेल्पलाइन नंबर: लोगों से कहा गया है कि वे आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर 0172-2562135 व पुलिस कंट्रोल रुम नंबर 7508324900 व डायल 112 पर सूचना दें. पुलिस ने नदी और नालों से उचित दूरी बनाए रखने की अपील की है. कहा है कि किसी भी क्षेत्र का दौरा करने से पहले रूट की पूरी जानकारी लें.