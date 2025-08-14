ETV Bharat / state

मोरनी हिल्स में विकास कार्य की रफ्तार होगी तेज, पिंजौर की मुख्य सड़क भी होगी फोरलेन, विधायक ने ACS से की मुलाकात - PANCHKULA MORNI HILLS DEVELOPMENT

हरियाणा सरकार अब मोरनी हिल्स में विकास कार्य को बढ़ावा दे रही है. यहां पर तीन पुल बनाए जाएंगे. निर्माण योजना भी तैयार की गई.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 10:20 AM IST

पंचकूला: हरियाणा में जिला पंचकूला के एकमात्र मोरनी क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत तो की जा चुकी है, लेकिन अब उसे तीव्र गति से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है. जिसके चलते कालका विधानसभा की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने गत दिवस चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल से मुलाकात की. इस दौरान हुई बातचीत में विधायक ने मोरनी में बनने वाले तीन पुलों और पिंजौर की मुख्य सड़क को फोरलेन बनाने का मुद्दा रखा.

एसीएस ने आदेश जारी किए: विधायक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मोरनी दौरे के दौरान उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा था. पत्र में मोरनी क्षेत्र की सड़कों, पुल और पुलिया निर्माण की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की गई थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इन मांगों को मंजूरी दी गई थी. विधायक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से उक्त कार्यों की शीघ्र शुरुआत के लिए आग्रह किया. इस पर अनुराग अग्रवाल द्वारा सभी प्रस्तावित कार्यों के लिए आदेश जारी किए गए. सिंचाई विभाग मोरनी के तीन बड़े पुलों का निर्माण करेगा, जबकि लोक निर्माण विभाग पिंजौर-कालका मुख्य सड़क को फोरलेन करने का कार्य करेगा.

यह रहेगी निर्माण योजना: इरमान योजना के तहत गांव ढाडवाली, खोपर, इन्दिरा वाली और खेड़ी को जोड़ने के लिए एक पुलिया बनेगी. गांव बांशवाला, बल्दवाला से कैंसल माता भूड़ मुख्य सड़क तक एक पुल का निर्माण होगा. जबकि गांव सिरमाडा, ब्रांच, मरोग सोग और अमड़ी को जोड़ने के लिए दो पुलिया बनाई जाएंगी. इसके अलावा, कालका स्थित लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस का काम भी जल्द शुरू होगा.

विकास कार्यों का असर जल्द दिखेगा: विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हर विधानसभा क्षेत्र में बराबर विकास कार्य हो रहे हैं और हरियाणा तेज गति से प्रगति कर रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि मोरनी और आसपास के क्षेत्रों में जल्द ही इन विकास कार्यों का असर धरातल पर दिखाई देगा.

