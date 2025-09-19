ETV Bharat / state

पंचकूला के मेयर की 200 टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा, टीबी मुक्त नगर निगमों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में फैसला

पंचकूला: पंचकूला में टीबी मुक्त नगर निगमों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए होटल रेड बिशप में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), हरियाणा की अध्यक्षता में तपेदिक (टीबी) मुक्त नगर निगमों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इस दौरान पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने 200 टीवी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की.

इस कार्यशाला में आयुष विभाग, जनसंपर्क निदेशालय, इंडिया पोस्ट, पंचायती राज, युवा मामले, कॉर्पोरेट मामले, संस्कृति, गृह, आवास एवं शहरी मामले, श्रम एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, रेलवे, परिवहन, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय सहित 22 विभागों के प्रतिनिधियों ने सक्रियता से भाग लिया.

मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मेयर

कार्यशाला में पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।ल. उन्होंने अपने संबोधन में टीबी से जुड़े कलंक (स्टिग्मा) को खत्म करने पर जोर दिया, ताकि संदिग्ध मरीज बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आकर अपनी जांच करा सकें. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नए रोगियों के बारे में सूचित करने और उन्हें निक्षय मित्र पहल के तहत पोषण किट प्रदान करने को नैतिक कर्तव्य बताया. इसी दौरान मेयर ने 200 रोगियों को गोद लेने की घोषणा की और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक पोषण किट प्रदान करने की पेशकश भी की.

हैंडल्ड एक्स-रे के जरिए टीवी की जांच

मेयर कुलभूषण गोयल ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और हैंडहेल्ड एक्स-रे के माध्यम से अपनी टीबी की जांच करवाई. पंचकूला के पार्षद जय कौशिक ने भी एआई ऐप 'कफ अगेंस्ट टीबी' के माध्यम से अपनी जांच कराई. उप महानिदेशक टीबी, डॉ. उर्वशी सिंह ने वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला में भाग लिया और इस पहल के लिए हरियाणा राज्य टीबी सेल की सराहना की, क्योंकि हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य है.

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं ने जानकारी दी