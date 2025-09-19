ETV Bharat / state

पंचकूला के मेयर की 200 टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा, टीबी मुक्त नगर निगमों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में फैसला

पंचकूला में टीबी मुक्त नगर निगमों हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, मेयर ने 200 मरीजों को गोद लिया, 22 विभागों की भागीदारी.

पंचकूला के मेयर की 200 टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा
पंचकूला के मेयर की 200 टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 8:04 PM IST

पंचकूला: पंचकूला में टीबी मुक्त नगर निगमों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए होटल रेड बिशप में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), हरियाणा की अध्यक्षता में तपेदिक (टीबी) मुक्त नगर निगमों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इस दौरान पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने 200 टीवी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की.

इस कार्यशाला में आयुष विभाग, जनसंपर्क निदेशालय, इंडिया पोस्ट, पंचायती राज, युवा मामले, कॉर्पोरेट मामले, संस्कृति, गृह, आवास एवं शहरी मामले, श्रम एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, रेलवे, परिवहन, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय सहित 22 विभागों के प्रतिनिधियों ने सक्रियता से भाग लिया.

मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मेयर

कार्यशाला में पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।ल. उन्होंने अपने संबोधन में टीबी से जुड़े कलंक (स्टिग्मा) को खत्म करने पर जोर दिया, ताकि संदिग्ध मरीज बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आकर अपनी जांच करा सकें. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नए रोगियों के बारे में सूचित करने और उन्हें निक्षय मित्र पहल के तहत पोषण किट प्रदान करने को नैतिक कर्तव्य बताया. इसी दौरान मेयर ने 200 रोगियों को गोद लेने की घोषणा की और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक पोषण किट प्रदान करने की पेशकश भी की.

हैंडल्ड एक्स-रे के जरिए टीवी की जांच

मेयर कुलभूषण गोयल ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और हैंडहेल्ड एक्स-रे के माध्यम से अपनी टीबी की जांच करवाई. पंचकूला के पार्षद जय कौशिक ने भी एआई ऐप 'कफ अगेंस्ट टीबी' के माध्यम से अपनी जांच कराई. उप महानिदेशक टीबी, डॉ. उर्वशी सिंह ने वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला में भाग लिया और इस पहल के लिए हरियाणा राज्य टीबी सेल की सराहना की, क्योंकि हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य है.

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं ने जानकारी दी

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) डॉ. कुलदीप सिंह ने टीबी के संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश डाला और अपील में कहा कि वे अन्य दान के बजाय निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की मदद करें. स्वास्थ्य सेवा निदेशक (टीबी), डॉ. ब्रह्मदीप सिंह ने टीबी मुक्त वार्डों के महत्व पर मुख्य संबोधन दिया और सभी प्रतिभागियों से टीबी उन्मूलन की लड़ाई में योद्धा के रूप में काम करने का आग्रह किया.

नगर निगमों पर ध्यान देने की जरूरत

राज्य टीबी अधिकारी, हरियाणा, डॉ. राजेश राजू ने बताया कि राज्य पहले से ही टीबी मुक्त पंचायतों के लिए काम कर रहा है. लेकिन अब हमें नगर निगमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टीबी केवल गरीबों की बीमारी नहीं है, यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है. उन्होंने बताया कि भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्थिति समाप्त होने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की थी. उन्होंने उच्च बोझ वाले क्षेत्रों की पहचान करने और वहां केंद्रित हस्तक्षेप करने पर जोर दिया.

वे फारवर्ड प्लान पर प्रस्तुति दी

कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने रंगीन चार्टों पर एक कार्य योजना (वे फॉरवर्ड प्लान) बनाया और उसके कार्यान्वयन पर एक प्रस्तुति दी. इस कार्यशाला में जिला टीबी अधिकारी और राज्य टीबी सेल के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

टीबी मुक्त नगर निगम कार्यशाला200 टीबी रोगियों को गोदपंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयलPANCHKULA MAYOR KULBHUSHAN GOYALTB FREE MUNICIPAL WORKSHOP

