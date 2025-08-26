पंचकूला: देश में कल, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी (भगवान गणेश जी के जन्म दिवस) पर सभी श्रद्धालु भगवान गणेश के स्वागत को तैयार हैं. पंचकूला में श्रद्धालु बीते कई साल से इस पर्व को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं. इस वर्ष भी सभी श्रद्धालु अपने-अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियों में जुटे हैं. घर के मंदिर सहित अन्य जगहों को सजाया जा रहा है. वहीं गणेश चतुर्थी के दस दिन बाद गणपति विसर्जन होना है. इस दिन पंचकूला में घग्गर नदी पर भक्तों/श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है.
पुलिस चिन्हित करेगी विसर्जन पॉइंट: गणेश विसर्जन, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, गणेश चतुर्थी के 10वें दिन मनाया जाता है. गणेश विसर्जन इस वर्ष 6 सितंबर को है, जब भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को पानी में विसर्जित करेंगे. लेकिन पंचकूला में घग्गर नदी पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने के चलते जिला पंचकूला पुलिस ने आवश्यक तैयारियों पर विचार चर्चा शुरू कर दी है. पंचकूला पुलिस के एसीपी ट्रैफिक (एचपीएस) सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घग्गर नदी पर जाम से निपटने की तैयारी और गणपति प्रतिमा के विसर्जन के सभी निर्धारित प्वाइंट की जांच की जाएगी.
6 सितंबर को घग्गर के जल स्तर पर होगा फोकस: एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गणपति विसर्जन के दिन घग्गर नदी के जलस्तर का विशेष ध्यान रखा जाएगा. नदी में पानी के बहाव का आकलन भी किया जाएगा. यदि विसर्जन दिवस पर घग्गर नदी में जलस्तर काफी अधिक होता दिखाई दिया तो पहले ही सभी श्रद्धालुओं को नदी के किनारों पर बनी सीढ़ियों (स्टेप्स) से ही मूर्ति विसर्जन करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार का खतरा या कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके. उन्होंने कहा कि घग्गर नदी के जलस्तर और बहाव का संभावित आकलन पहले ही लगा लिया जाएगा.
यह है पुल पर जाली लगाने का उद्देश्य:
- नदी में कचरा और अन्य अपशिष्टों को डंप होने से रोकना.
- नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना.
- नदी के पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना.