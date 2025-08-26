पंचकूला: देश में कल, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी (भगवान गणेश जी के जन्म दिवस) पर सभी श्रद्धालु भगवान गणेश के स्वागत को तैयार हैं. पंचकूला में श्रद्धालु बीते कई साल से इस पर्व को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं. इस वर्ष भी सभी श्रद्धालु अपने-अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियों में जुटे हैं. घर के मंदिर सहित अन्य जगहों को सजाया जा रहा है. वहीं गणेश चतुर्थी के दस दिन बाद गणपति विसर्जन होना है. इस दिन पंचकूला में घग्गर नदी पर भक्तों/श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है.

पुलिस चिन्हित करेगी विसर्जन पॉइंट: गणेश विसर्जन, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, गणेश चतुर्थी के 10वें दिन मनाया जाता है. गणेश विसर्जन इस वर्ष 6 सितंबर को है, जब भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को पानी में विसर्जित करेंगे. लेकिन पंचकूला में घग्गर नदी पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने के चलते जिला पंचकूला पुलिस ने आवश्यक तैयारियों पर विचार चर्चा शुरू कर दी है. पंचकूला पुलिस के एसीपी ट्रैफिक (एचपीएस) सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घग्गर नदी पर जाम से निपटने की तैयारी और गणपति प्रतिमा के विसर्जन के सभी निर्धारित प्वाइंट की जांच की जाएगी.



6 सितंबर को घग्गर के जल स्तर पर होगा फोकस: एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गणपति विसर्जन के दिन घग्गर नदी के जलस्तर का विशेष ध्यान रखा जाएगा. नदी में पानी के बहाव का आकलन भी किया जाएगा. यदि विसर्जन दिवस पर घग्गर नदी में जलस्तर काफी अधिक होता दिखाई दिया तो पहले ही सभी श्रद्धालुओं को नदी के किनारों पर बनी सीढ़ियों (स्टेप्स) से ही मूर्ति विसर्जन करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार का खतरा या कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके. उन्होंने कहा कि घग्गर नदी के जलस्तर और बहाव का संभावित आकलन पहले ही लगा लिया जाएगा.

पंचकूला गणेश चतुर्थी के लिए हुआ तैयार (Etv Bharat)

एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कल घग्गर नदी के विभिन्न किनारों का जायजा लिया जाएगा. इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और चर्चा भी की जाएगी. इसके अलावा उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं की संभावित संख्या के अनुसार गणपति विसर्जन के दिन आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगा, ताकि सेक्टर 21, रामगढ़ को जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक सुगमता से संचालित किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस सड़क पर गणपति विसर्जन के दिन श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रहती है. इस कारण पहले ही सभी आवश्यक बंदोबस्त पूरे कर लिए जाएंगे.घग्गर नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पंचकूला में घग्गर नदी पर बने पुलों के किनारों पर लोहे की बाड़/जाली लगाई गई है. यह जाली एनजीटी के आदेशों पर लोगों को नदी में कचरा और अन्य अपशिष्ट डालने से रोकने के लिए लगाई गई है. यह जाली नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान को रोकने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से लगाई गई हैं.

यह है पुल पर जाली लगाने का उद्देश्य: