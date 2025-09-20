ETV Bharat / state

अब हर साल कॉलेज और विश्वविद्यालय में लगेगा रोजगार मेला, उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम नायब सैनी ने दिये निर्देश

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हर साल विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगार मेलों का आयोजन सुनिश्चित करें, ताकि युवाओं को शिक्षण संस्थानों से ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें. सीएम ने पंचकूला में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिए.

विश्वविद्यालय और कॉलेज निभाएं सक्रिय भूमिका : इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि, "हरियाणा आज एक उभरता हुआ औद्योगिक राज्य बन चुका है, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं. युवाओं को इस औद्योगिक विकास का सीधा लाभ मिले, इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों से ही रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें."

बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा:मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान इस वित्त वर्ष के बजट में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालय बजट घोषणाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित छात्र समुदाय को इनका लाभ शीघ्र मिल सके.

आगामी योजनाओं के लिए तैयार करें सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड: मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को निर्देश देते हुए कहा कि, "वे अपनी प्लेसमेंट सेल्स को भी पूर्णतः सक्रिय करें, जिससे छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकें. प्रत्येक विश्वविद्यालय जानकारी एकत्रित करें कि उनके कितने छात्र विदेश में काम कर रहे हैं. कितनों ने स्टार्टअप शुरू किया है या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. इस समस्त जानकारी का एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जो भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा."