अब हर साल कॉलेज और विश्वविद्यालय में लगेगा रोजगार मेला, उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम नायब सैनी ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वविद्यालयों को हर वर्ष रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

Haryana CM Nayab Singh Saini
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2025 at 4:54 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हर साल विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगार मेलों का आयोजन सुनिश्चित करें, ताकि युवाओं को शिक्षण संस्थानों से ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें. सीएम ने पंचकूला में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिए.

विश्वविद्यालय और कॉलेज निभाएं सक्रिय भूमिका : इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि, "हरियाणा आज एक उभरता हुआ औद्योगिक राज्य बन चुका है, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं. युवाओं को इस औद्योगिक विकास का सीधा लाभ मिले, इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों से ही रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें."

बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा:मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान इस वित्त वर्ष के बजट में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालय बजट घोषणाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित छात्र समुदाय को इनका लाभ शीघ्र मिल सके.

आगामी योजनाओं के लिए तैयार करें सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड: मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को निर्देश देते हुए कहा कि, "वे अपनी प्लेसमेंट सेल्स को भी पूर्णतः सक्रिय करें, जिससे छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकें. प्रत्येक विश्वविद्यालय जानकारी एकत्रित करें कि उनके कितने छात्र विदेश में काम कर रहे हैं. कितनों ने स्टार्टअप शुरू किया है या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. इस समस्त जानकारी का एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जो भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा."

शोध के लिए विद्यार्थियों को करें प्रेरित: बैठक में उपस्थित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने 20 करोड़ रुपये का रिसर्च एवं इनोवेशन फंड बनाने के लिए मुख्यमंत्री सैनी का आभार व्यक्त किया. कुलपतियों ने कहा कि, "हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु इस प्रकार का कोष बनाया गया है. इससे छात्रों को विभिन्न विषयों पर शोध करने में सहायता मिलेगी." मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से अनुरोध किया कि वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर शोध के लिए भी विद्यार्थियों को प्रेरित करें.

ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य: बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक मॉडल संस्कृति कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है, जिनकी पहचान की जा चुकी है. इन कॉलेजों की स्थापना से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि वे अपने-अपने संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करें.

बता दें कि इस बैठक में सीएम सैनी के अलावा हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष केसी शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू, राकेश संधू, तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक प्रभजोत सिंह सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे.

HARYANA UNIVERSITY JOB FAIRSHARYANA CM NAYAB SINGH SAINIYOUTH EMPOWERMENT IN HARYANAहरियाणा CM शिक्षा विभाग बैठकHARYANA HIGHER EDUCATION MEETING

