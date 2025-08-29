ETV Bharat / state

पंचकूला डीसी ने जारी की भारी बारिश की एडवाइजरी, मोरनी के सभी 14 भोज संवेदनशील, 17 स्कूलों में शनिवार की छुट्टी - ADVISORY DUE TO HEAVY RAIN

पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सुरक्षा के मद्देनजर आमजन की जानकारी के लिए एडवाइजरी जारी की है.

Published : August 29, 2025 at 9:29 PM IST

पंचकूला: जिला पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सुरक्षा के मद्देनजर आमजन की जानकारी के लिए एडवाइजरी जारी की है. जिला पंचकूला में बीते कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है और आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सावधानियां एवं परामर्श जारी किए गए हैं. इस बीच उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया ये भी बताया "बारिश के कारण मोरनी, रायपुररानी और बरवाला के स्कूलों में पानी भर गया है. ऐसे में कुल 17 स्कूलों में शनिवार, 30 अगस्त का अवकाश रहेगा."

ये सावधानियां और परामर्श जारी:

1. मोरनी क्षेत्र की सभी 14 भोज (राजस्व एस्टेट) भूस्खलन और सड़क संपर्क बाधित होने की दृष्टि से संवेदनशील हैं. अतः आमजन सतर्क रहें और आगंतुक अनावश्यक यात्रा से बचें.

2. नागरिकों को नदियों-विशेषकर टांगड़ी, घग्गर, कौशल्या सहित नालों एवं अन्य जल स्रोतों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है. जल स्तर में अचानक वृद्धि, फ्लैश फ्लड और जलभराव की संभावना भी बनी हुई है.

3. बरवाला औद्योगिक क्षेत्र (HSIIDC) को खटौली आदि समीपवर्ती गांवों से जोड़ने वाला पुल भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है. अतः आमजन इस मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.

4. सभी गौशाला प्रबंधन समितियों से अनुरोध है की वे सतर्क रहें और चारा, दवाइयों व अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें.

5. निचले इलाकों में जलभराव की संभावना जताई गई है. नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि अनावश्यक आवाजाही से बचें और यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

6. जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन की आशंका बनी हुई है. यात्रियों को सावधानी बरतने और संवेदनशील मार्गों से बचने की सलाह दी गई है.

7. सभी निवासी सतर्क रहें और जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे परामर्शों का पालन करें.

8. आपात स्थिति में, नागरिक जिला बाढ़ नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर यह 0172 2562135 है.

आवश्यक प्रबंध किए:

जिला प्रशासन स्थिति पर निरंतर निगरानी रख रहा है और जनजीवन व संपत्ति की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. साथ ही जहां आवश्यकता है, वहां सड़क संपर्क बहाल करने का कार्य प्रगति पर है. नागरिकों से सतर्क रहने और प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है.

देर रात तेज बारिश से मोरनी के लोग भी परेशान

मोरनी में गत रात हुई तेज बारिश से हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के लोगों के लिए हर बार की तरह इस बार भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है. तेज बारिश के चलते पहाड़ों से छोटे-बड़े पत्थर और मिट्टी मुख्य सड़कों पर आ पहुंची. इससे सड़कों पर चिकनाहट होने से वाहन चालकों के लिए गिरने का खतरा बना हुआ है. बड़े वाहनों के टायर फिसलने से बड़ा हादसा होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है. हालांकि हर बार की तरह स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर ही सड़कों से पत्थर और मिट्टी हटाकर किनारे पर कर रहे हैं. आवाजाही प्रभावित होने की यह समस्या पंचकूला से मोरनी के ऊंचे रास्तों पर कई जगहों पर दिखाई दे रही है.

प्लासरा में बादल फटने की अफवाह:

आज मोरनी के गांव पलासरा में बादल फटने की एक अफवाह भी सोशल मीडिया पर चल रही है. जबकि यहां ऐसी कोई घटना म नहीं हुई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं. बढ़े जलस्तर और तेज बहाव के चलते पीछे से पानी के तेज बहाव के कारण जन-जीवन के लिए परेशानी बनी हुई है. लेकिन स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि गांव प्लासरा में बादल फटने जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है.

