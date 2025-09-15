ETV Bharat / state

पंचायती राज विभाग और IIM लखनऊ के बीच MoU; पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षण

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, MoU का उद्देश्य पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से और अधिक सक्षम बनाना है.

Photo Credit: Panchayati Raj Department Cell
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Photo Credit: Panchayati Raj Department Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ के बीच आज एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए गए. इस MoU का उद्देश्य पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से और अधिक सक्षम बनाना है. साथ ही, उन्हें आधुनिक तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी.

पांच दिन दी जाएगी ट्रेनिंग: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग-अलग बैचों में 5 दिवसीय होगा. कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर , प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार , निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह तथा IIM लखनऊ की ओर से प्रो. मधुमिता चक्रवर्ती (चेयरपर्सन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम) उपस्थित रहीं.

पंचायतों में व्यापक बदलाव आएगा: मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायती राज विभाग इस तरह से IIM जैसे शीर्ष संस्थान के साथ MoU कर रहा है. विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार और निदेशक अमित कुमार सिंह इसके लिए बधाई के पात्र हैं. मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से पंचायतों में व्यापक बदलाव आएगा.

Photo Credit: Panchayati Raj Department Cell
पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अधिक सक्षम बनाने का लक्ष्य (Photo Credit: Panchayati Raj Department Cell)

IIM लखनऊ से मिलेगा सहयोग: प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि इस MoU के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर नेतृत्व, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी. हमारा उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और भी प्रभावी और पारदर्शी बने. IIM लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के सहयोग से यह संभव होगा और इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा.

पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई हैं: प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों के अनुभव भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे. निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई हैं. यह MoU उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस पहल से पंचायत प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की क्षमता, संसाधन प्रबंधन और AI जैसी तकनीक के इस्तेमाल में नई समझ विकसित होगी.

समाज और प्रशासन में सकारात्मक बदलाव होगा: हमें विश्वास है कि इस सहयोग से उत्तर प्रदेश की पंचायतें देश में रोल मॉडल के रूप में उभरेंगी. IIM लखनऊ की प्रो. मधुमिता चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे लिए यह MoU एक महत्वपूर्ण अवसर है. IIM लखनऊ का उद्देश्य हमेशा से समाज और प्रशासन में सकारात्मक बदलाव लाना रहा है.

सुशासन और नवाचार को आगे बढ़ाने की कोशिश: पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर हम जमीनी स्तर पर सुशासन और नवाचार को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे. यह MoU पंचायतों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और उन्हें प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

यह भी पढ़ें- 22 सितंबर से पेट्रोल-डीजल का रेट घटेगा या बढ़ेगा, जानिए पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा; तीन साल बाद वाराणसी में हुआ ये काम

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER OM PRAKASH RAJBHARPANCHAYATI RAJ MINISTERADMINISTRATIVE FINANCIAL TECHNICALPANCHAYAT REPRESENTATIVES TRAINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.