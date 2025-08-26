जयपुर. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में उग रहे विलायती बबूल को खतरा बताते हुए इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है. मंत्री दिलावर कहा कि हमारा लक्ष्य केवल विलायती बबूल को काटना ही नहीं बल्कि उनकी जड़ों को ही पूरी तरीके से खत्म करना है ताकि वो दोबारा नहीं उग सके.

दिलावर ने मंगलवार को शासन सचिवालय में विलायती बबूल की रोकथाम के लिए बुलाई गई वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक में उच्चाधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं. बैठक में पंचायती राज आयुक्त डॉ जोगाराम, वाटरशेड विभाग के निदेशक मोहम्मद जुनेद, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बलराज सिंह सहित कई उच्चाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे.

मंत्री दिलावर में बैठक में कहा कि हमारे सामने आज विलायती बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है और यह प्रदेश में बहुतायत उग आया है. विलायती बबूल अपने आसपास किसी अन्य वनस्पति को पनपना नहीं दे रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम जरूरी है. मंत्री ने कहा कि विलायती बबूल के कारण खेती की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, विलायती बबूल ने चारागाह क्षेत्र को नष्ट कर दिया है, इस पेड़ के कारण किसानों को पशु चराने की बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है. इसके अलावा अगर एक पौधा विलायती बबूल का उग जाता है तो उसके आसपास बहुत सारे पौधे होते हैं जो अन्य वनस्पति को विकसित नहीं होने देते हैं.

अड़चनों को दूर करने का प्रयास : मंत्री ने कहा कि विलायती बबूल की रोकथाम के लिए वर्तमान में कुछ वैधानिक प्रावधान भी है, इन प्रावधानों के मद्देनजर ही सरकार इसे हटाने का प्रयास कर रही है. कुछ अड़चनें हैं उन्हें भी दूर कर करने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिकारियों ने दिया प्रेजेंटेश : इससे पहले वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के उच्चाधिकारियों ने मंत्री के समक्ष कौन-कौन से क्षेत्र में विलायती बबूल की बहुतायत है उसे लेकर प्रेजेंटेशन दिया, जिस पर मंत्री ने ड्रोन के जरिए भी अधिकारियों को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए, मंत्री ने कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा करके विलायती बबूल को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके.