ETV Bharat / state

हिमाचल में दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव टले, जानिए क्या बोली सरकार

हिमाचल में दिसंबर में होने वाले पंचायती राज चुनावों को टाल दिया गया है. इस बारे में आदेश जारी कर दी गई है.

हिमाचल में टले पंचायत चुनाव
हिमाचल में टले पंचायत चुनाव (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:04 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 7:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: दिसंबर में होने वाले पंचायती राज चुनाव को टालने को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में प्रदेश में प्रॉपर कनेक्टिविटी के बाद ही चुनाव संभव होने की बात कही गई है. आदेश में कहा गया है. इस बार आपदा में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. कनेक्टिविटी बाधित हुई है. सड़कों की हालत खराब है. कई जिलों के डीसी ने इस बारे में पंचायत राज सचिव को पत्र भी लिखा है. आदेश में बताया गया है कि हालात और कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद ही चुनाव संभव हैं, ताकि आम जनता एवं मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा कोई भी मतदाता सड़क संपर्क की समस्या के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानसून 2025 के कारण हुए भारी नुकसान और खराब सड़कों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया है. मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत ये आदेश जारी किया.

उपायुक्तों ने किया था अनुरोध

मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर एवं शिमला के उपायुक्तों ने सचिव, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि मतदाताओं, मतदान कर्मियों एवं चुनाव सामग्री की सुरक्षा और राज्य में सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आदेश जारी किया जाएं, ताकि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव राज्य में संपूर्ण संपर्क बहाल होने के उपरांत कराए जा सकें एवं लोगों के कीमती जीवन को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाया जा सके.

मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश (Order Copy)
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश (Order Copy)

सरकार ने पंचायत चुनाव न टालने की कही थी बात

सरकार पहले लगातार पंचायती राज चुनावों को लेकर यही कहती आ रही थी कि ये चुनाव समय पर होंगे. सीएम सुक्खू ने भी मानसून सत्र के दौरान यहीं कहा था कि सरकार की पंचायती राज चुनाव टालने की कोई योजना नहीं है. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि उनकी चुनाव टालने की कोई योजना नहीं है.

प्रदेश में इस बार 3577 पंचायतों में जनता अपने मुखिया का चयन करेगी. इसके अलावा प्रदेश में 91 पंचायत समितियों सहित 249 जिला परिषद वार्डों में सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव होने हैं. वहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है. इसी तरह से ग्राम पंचायतों में प्रधान, वार्ड सदस्यों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में केवल उपप्रधान का ऐसा पद है, जो अनारक्षित है. इस पद के किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव चुनाव लड़ने को अपना नामांकन दाखिल कर सकता है.

बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना

पंचायत चुनाव रद्द होने पर बीजेपी सरकार पर भड़क गई है. पूर्व मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द करने पर कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार प्रदेश के लोगों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए आपदा की आड़ में पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है. सरकार को इस चुनाव के परिणाम पहले से ही पता है. इन चुनावों में कांग्रेस की करारी हार तय है, इसलिए पहले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव से किनारा किया और अब पंचायत चुनाव को भी रोक दिया है. आपदा के नाम पर पहले डिप्टी कमिश्नर से पत्र लिखवाए गए और तत्काल चुनाव टाल दिए गए. सब कुछ स्क्रिप्टेड था, जिस आपदा के नाम पर सरकार चुनाव टाल रही है उन्हीं आपदा प्रभावितों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है. सरकार अपनी नाकामी से भागने की बजाय जनता का सामना करें और निर्धारित समय पर चुनाव करवाए.

'चुनाव से भाग रही कांग्रेस'

बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि 'कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया पंचायती राज चुनावों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है, जिससे साफ दिख रहा है कि ये लोग पंचायती राज चुनावों को 2 वर्ष आगे ले जाना चाहते हैं. पहले मंत्रिमंडल का पंचायती राज चुनावों को आगे ले जाने का प्रस्ताव देना, फिर चुनाव आयोग के साथ सीधा टकराव, वोटर लिस्ट पूरी न होने का बहाना बनाना, सरकार द्वारा जनगणना न होने पर चुनाव न करा पाने का बहाना बनाना ऐसे अनेकों उदाहरण पहले भी हमारे समक्ष आ चुके हैं.'

ये भी पढ़ें: खतरे में 159 साल पुराने स्कूल का ऐतिहासिक भवन, 1866 में राजा ने बनवाई थी ये शानदार इमारत

Last Updated : October 9, 2025 at 7:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL PANCHAYAT RAJ ELECTIONSPANCHAYAT RAJ ELECTIONSBJP ON PANCHAYAT ELECTIONSहिमाचल पंचायत चुनावPANCHAYAT RAJ ELECTIONS POSTPONED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.