ETV Bharat / state

जंगल के बीच सूखा नदी का उद्गम स्थल, संकट में नर्मदा जैसी नदियों के प्राण! - PRAHLAD PATEL NARMADAPURAM VISIT

नर्मदापुरम में अधिकारियों संग मंत्री प्रहलाद पटेल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 2:37 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 3:21 PM IST 2 Min Read

नर्मदापुरम: जिले में एक दिवसीय प्रवास पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे. यहां उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बागड़ा बफर से निकलने वाली पलकमति नदी के उद्गम स्थल को सूखा देख चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि अभी तक 13 स्थानों का दौरा किया है, प्रत्येक स्थानों पर पानी मिला है. लेकिन, पलकमति नदी सूखी मिली है. पलकमति नदी के उद्गम में पहुंचे मंत्री

Last Updated : May 8, 2025 at 3:21 PM IST