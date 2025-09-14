ETV Bharat / state

बिहार में मुखिया और पंचायत सचिव गटक गये 95 लाख रुपए, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भागलपुर में पंचायत के मुखिया और सचिव को गिरफ्तार किया गया है. उन पर षष्ठम वित्त आयोग की राशि का गबन करने का आरोप है.

PANCHAYAT HEAD ARRESTED
पीरपैंती प्रखंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
भागलपुर: जिले के पीरपैंती प्रखंड के हरिणकोल पंचायत में षष्ठम वित्त आयोग की राशि का गबन करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद हरिणकोल पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई विशेष जांच टीम ने की है. दरअसल पंचायत सचिव और पंचायतों के मुखियाओं ने बिना कार्य कराये सरकारी खजाने से 95 लाख रुपए उड़ा दिए हैं.

सड़क और नाला निर्माण के नाम निकाले थे रुपए: मिली जानकारी के अनुसार षष्ठम वित्त आयोग की राशि के तहत परशुरामपुर, रोशनपुर, हरिणकोल और बाबूपुर पंचायतों में सड़क और नाला निर्माण के नाम पर लगभग 95 लाख 6 हजार 200 रुपए निकाले गए थे.

जांच में सामने आई हकीकत: जब जमीनी जांच हुई, तो ना कोई निर्माण स्थल मिला और ना योजना की परछाई. इसके अलावा जब पटना से जांच टीम आई और उसने दस्तावेज मांगे, तो कोई भी वैध कागज प्रस्तुत नहीं किया गया.

क्या कहते हैं एसडीपीओ?: एसडीपीओ टू डॉ. अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर तत्कालीन बीपीआरओ ने पीरपैंती थाना में दो वर्ष पूर्व एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिससे गबन, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. आवेदन में कहा गया कि चार पंचायतों में लाखों रुपए का गबन किया गया हैं.

पंचायत सचिव और मुखिया गिरफ्तार: एसडीपीओ टू अर्जुन कुमार गुप्ता ने आगे बताया कि जांच में पाया गया कि सभी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव की मिलीभगत से इन योजनाओं का पैसा गबन किया गया है. जिसके तहत पंचायत सचिव खगेंद्र पासवान को सुल्तानगंज के महेशी से पीरपैंती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हरिणकोल पंचायत के मुखिया दीपक कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है.

''हरिणकोल पंचायत के मुखिया दीपक कुमार सिंह और सेवा-नियोजित पंचायत सचिव खगेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, अन्य पंचायतों में छापेमारी की जा रही है''. - डॉ. अर्जुन कुमार गुप्ता, एसडीपीओ टू

BHAGALPUR NEWSBIHAR NEWSPANCHAYAT HEAD ARRESTED

