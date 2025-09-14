ETV Bharat / state

बिहार में मुखिया और पंचायत सचिव गटक गये 95 लाख रुपए, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भागलपुर: जिले के पीरपैंती प्रखंड के हरिणकोल पंचायत में षष्ठम वित्त आयोग की राशि का गबन करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद हरिणकोल पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई विशेष जांच टीम ने की है. दरअसल पंचायत सचिव और पंचायतों के मुखियाओं ने बिना कार्य कराये सरकारी खजाने से 95 लाख रुपए उड़ा दिए हैं.

सड़क और नाला निर्माण के नाम निकाले थे रुपए: मिली जानकारी के अनुसार षष्ठम वित्त आयोग की राशि के तहत परशुरामपुर, रोशनपुर, हरिणकोल और बाबूपुर पंचायतों में सड़क और नाला निर्माण के नाम पर लगभग 95 लाख 6 हजार 200 रुपए निकाले गए थे.

जांच में सामने आई हकीकत: जब जमीनी जांच हुई, तो ना कोई निर्माण स्थल मिला और ना योजना की परछाई. इसके अलावा जब पटना से जांच टीम आई और उसने दस्तावेज मांगे, तो कोई भी वैध कागज प्रस्तुत नहीं किया गया.

क्या कहते हैं एसडीपीओ?: एसडीपीओ टू डॉ. अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर तत्कालीन बीपीआरओ ने पीरपैंती थाना में दो वर्ष पूर्व एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिससे गबन, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. आवेदन में कहा गया कि चार पंचायतों में लाखों रुपए का गबन किया गया हैं.