ETV Bharat / state

पंचायत चुनावों को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कही बड़ी बात, जानिए कब होगा रोस्टर जारी

हिमाचल में पंचायत चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. दिसंबर महीने में चुनाव होने प्रस्तावित हैं

हिमाचल पंचायत चुनाव
हिमाचल पंचायत चुनाव (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 3:58 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: इन्दिरा गांधी खेल परिसर में पांच दिवसीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव की शुरुआत हुई. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया. इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद और पारंपरिक व्यजनों की बिक्री हो रही है. प्रदेश के पारम्परिक व्यंजन जिसमें कोदे के सिडडू, काबडू माश के भल्ले, चोलाई की खीर, सेब की बर्फी सहित अन्य व्यंजन शामिल हैं. पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग इन व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं. ये महोत्सव 7 अक्टूबर तक चलेगा.

इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काम कर रही है. इसी उद्देश्य से पांच दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन व उत्पाद बिक्री के लिए लगाए गए हैं.

दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव (ETV Bharat)

कब होगा रोस्टर जारी

पंचायती राज चुनावों को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 'अगले कुछ दिनों में चुनावों का रोस्टर भी जारी हो जाएगा. प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे. इनमें किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी. पंचायत चुनाव पार्टी के चिन्ह पर नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल होगी. प्रदेश में कांग्रेस के संगठन होने या नहीं होने से पार्टी को चुनावों को कोई फर्क नहीं पड़ता. बिना संगठन के भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अच्छी बढ़त हासिल करेंगे और चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहेगा.'

दिसंबर में प्रस्तावित हैं पंचायत चुनाव

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है. दिसंबर महीने में चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर इन दिनों चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है. वहीं, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में संगठन का न होना है. कांग्रेस ने बीते साल प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर पूरी कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई है. ऐसे में कांग्रेस समर्थित कितने प्रत्याशी पंचायत चुनाव जीतते हैं ये नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस बार 50 फीसदी से अधिक पंचायतों की बागडोर महिलाओं के हाथ होना तय, जानें कैसे

Last Updated : October 3, 2025 at 4:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHAYAT ELECTIONSHIMACHAL PANCHAYAT ELECTION ROSTERPANCHAYAT ELECTION 2025हिमाचल पंचायत इलेक्शन 2025PANCHAYAT ELECTIONS HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.