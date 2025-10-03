ETV Bharat / state

पंचायत चुनावों को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कही बड़ी बात, जानिए कब होगा रोस्टर जारी

हिमाचल पंचायत चुनाव ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 3, 2025 at 3:58 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 4:25 PM IST 2 Min Read

शिमला: इन्दिरा गांधी खेल परिसर में पांच दिवसीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव की शुरुआत हुई. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया. इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद और पारंपरिक व्यजनों की बिक्री हो रही है. प्रदेश के पारम्परिक व्यंजन जिसमें कोदे के सिडडू, काबडू माश के भल्ले, चोलाई की खीर, सेब की बर्फी सहित अन्य व्यंजन शामिल हैं. पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग इन व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं. ये महोत्सव 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काम कर रही है. इसी उद्देश्य से पांच दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन व उत्पाद बिक्री के लिए लगाए गए हैं. दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव (ETV Bharat) कब होगा रोस्टर जारी

