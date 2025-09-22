ETV Bharat / state

'सुक्खू सरकार ने वेतन में की 25 रूपए की बढ़ोतरी, अब उसकी भी करवा रही रिकवरी'

मंडी: पंचायत चौकीदारों के वेतन में 2024 बढ़ोतरी की थी. इसका लाभ भी उन्हें मिलना शुरू हो गया था. इसका भुगतान चौकीदारों को होना शुरू हो गया था. अब चौकीदार संघ का आरोप है कि बढ़े हुए वेतन की रिकवरी चौकीदारों से की जा रही है.

जिला पंचायत चौकीदार संघ की बैठक रविवार को माता भीमाकाली मंदिर परिसर में संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने की. पंचायत चौकीदारों ने प्रदेश सरकार द्वारा इनके वेतन में की गई 25 रूपए की बढ़ोतरी के बाद अब उसकी रिकवरी को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

पंचायत चौकीदार संघ जिला मंडी के प्रधान घनश्याम ठाकुर ने बताया कि 'मार्च 2024 में प्रदेश सरकार ने दिहाड़ीदार पंचायत चौकीदारों के वेतन में 25 रूपए दैनिक बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पंचायत चौकीदारों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया था, लेकिन अब एक साल बाद इसकी रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं, जब पंचायत चौकीदारों ने इसकी जांच पड़ताल की तो विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि ये अदायगी विभाग ने बिना नोटिफिकेशन के शुरू कर दी थी, जिसके तहत रिकवरी की जा रही है. हमारा अनुरोध है कि सरकार इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोके. इसके अलावा हमारी मांग सेवानिवृति को लेकर है. चौकीदारों की सेवानिवृति की उम्र को फिर से 58 की जगह 60 वर्ष किया जाए. साथ ही 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को तुरंत प्रभाव से नियमित किया जाए.'