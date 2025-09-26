ETV Bharat / state

पलवल में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन, हिसार और करनाल की टीम ने मारी बाजी, देखें बाकी टीमों का हाल

पलवल: हरियाणा के पलवल में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन आज हो चुका है. समापन समारोह में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में हरियाणा के विभिन्न जिलों से 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और विभिन्न खेलों में अपना दमखम दिखाया.

"हरियाणा की खेल नीति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन": राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के समापन के दौरान मुख्य अतिथि राजेश नागर ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया. इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि, "केंद्र और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. हरियाणा की खेल नीति अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बेहतरीन है. सरकार द्वारा मेडल विजेताओं को नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. राज्य में खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता व खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है."

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

"खेलों के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन": मंत्री राजेश नागर ने आगे कहा कि "आज के तनावपूर्ण जीवन में खेल ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे व्यक्ति तन-मन से स्वस्थ रह सकता है. मेरी युवाओं से अपील है कि वे नशे से दूर रहें. सरकार द्वारा हर जिले में खेल नर्सरी और स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें."