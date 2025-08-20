पलवल: कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पलवल के कपिल बैंसला ने गोल्ड मेडल हासिल किया है. इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल के कपिल बैंसला को फोन कर बधाई दी. साथ ही खेल मंत्री गौरव गौतम और पूर्व विधायक दीपक मंगला ने भी कपिल बैंसला को शुभकामनाएं दी.

कपिल बैंसला ने जीता गोल्ड: दरअसल, कजाकिस्तान में 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. इसमें पलवल के कपिल बैंसला ने गोल्ड जीतकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है. कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल कर यह उपलब्धि अपने नाम की है. वहीं, इस जीत के बाद पलवल जिले में जश्न का माहौल है. कपिल बैंसला को गोल्ड मेडल मिलने पर पलवल के गांव मुनीरगढ़ी में लोग जश्न मना रहे हैं.

पलवल के कपिल बैंसला ने जीता गोल्ड (ETV Bharat)

बचपन से खेल का शौकीन: कपिल बैंसला के पिता सुभाष ने बताया कि कपिल ने अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है. वो बचपन से ही खेलों का शौकीन था. पढ़ाई के साथ-साथ कपिल ने खेलों में भाग लिया और पिछले कई वर्षों से शूटिंग की तैयारी कर रहा था. वहीं, कपिल की मां ने कहा कि वो शुरू से होशियार था. बेटे की इस जीत से हम काफी खुश हैं.

बचपन में ईंट पत्थर से करता था निशानेबाजी: वहीं, कपिल के दादा ने कहा कि उनके पोते कपिल ने पूरे देश का नाम रोशन किया है. आने वाले ओलिंपिक खेलों में भी देश का नाम इसी तरह से रोशन करेगा. जब कपिल छोटा था, तभी से ईंट-पत्थरों से निशाने लगाता था, तो हम डांटते थे, लेकिन आज गोल्ड मैडल हासिल किया है. हमें काफी खुशी है.

बता दें कपिल बैंसला का ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए चयन किया जा चुका है. ओलंपिक में गोल्ड हासिल करने के लिए कपिल काफी मेहनत कर रहे हैं.

