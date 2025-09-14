पलवल को मिली बड़ी सौगात: 5 करोड़ की लागत से बनेगा अग्निशमन केंद्र, मंत्री गौरव गौतम ने किया भूमि पूजन
गौरव गौतम ने पलवल में ₹5 करोड़ की लागत से अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया; कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
Published : September 14, 2025 at 9:28 PM IST
पलवल: पलवल के हुड्डा सेक्टर-2 में रविवार को हरियाणा सरकार के खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता और कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 5 करोड़ रुपए की लागत से डेढ़ एकड़ भूमि पर बनने वाले अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया. इस अवसर पर जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ भी मौजूद रहे. मंत्री ने कहा कि अग्निशमन केंद्र बनने से जिले को आपदा प्रबंधन में बड़ी राहत मिलेगी और आग से जुड़ी घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा.
भारत-पाक मैच पर बोले मंत्री: दुबई में लहराएगा तिरंगा
मंत्री गौरव गौतम ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्न्या की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा, "भारत ने पाकिस्तान को हर मैदान में हराया है – खेल हो या युद्ध. मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं, इस बार भी तिरंगा दुबई में लहराएगा."
“चौटाला को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं”
अभय सिंह चौटाला द्वारा मुख्यमंत्री को ‘मुख्यमंत्री न मानने’ पर मंत्री ने कहा कि, “उनकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं.” वहीं, पूर्व मंत्री करन दलाल की ओर से उनके कानून मंत्री बनने पर उठाए गए सवाल पर बोले, “वो बुजुर्ग हैं, सदमा इतना गहरा है कि अब कहेंगे चुनाव ही नहीं हुए.”
बाढ़ और कांग्रेस पर किया तीखा वार
बाढ़ राहत को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बयान पर गौरव गौतम ने कहा, "कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है. दो-दो रुपए के चेक देकर किसानों का मजाक उड़ाया था. अब उन्हें भाजपा ही हर जगह दिखाई देती है."
“कांग्रेस दिशाहीन, नेतृत्वविहीन पार्टी”
गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो न नेता प्रतिपक्ष तय कर पा रही है, न प्रदेशाध्यक्ष. सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि चुनाव हुए ही नहीं – यह सब सदमे के लक्षण हैं."
