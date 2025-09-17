ETV Bharat / state

पलवल: 20 साल पुरानी रंजिश में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों का हंगामा, गांव में तनाव का माहौल

पलवल: काशीपुर गांव में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक किसान को सरेआम गोली मार दी गई. मृतक की पहचान बिजेंद्र के रूप में हुई है. बताया गया कि वह अपनी पत्नी श्यामवती के साथ खेत से चारा लेकर घर लौट रहे थे. रास्ते में गांव के ही युवकों ने घात लगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. श्यामवती ने बताया कि हमलावरों की संख्या 15 से 20 थी, जिनमें दिपांशु, तुषार और कुलदीप शामिल थे. मौके पर ही बिजेंद्र की मौत हो गई, जिससे गांव में डर और आक्रोश का माहौल बन गया. आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया.

परिजनों का हंगामा, शव का पोस्टमार्टम रोका: हत्या के बाद से पीड़ित परिवार का गुस्सा फूट पड़ा. मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीण नागरिक अस्पताल के शवगृह पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया. उनका आरोप था कि 24 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. गुस्साए लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की ओर कूच करने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर रोका. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और दोपहर करीब 3 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पत्नी का बयान: मृतक की पत्नी श्यामवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि "हमलावर सिर्फ बिजेंद्र को ही निशाना नहीं बना रहे थे. उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचे और बेटे सचिन पर भी गोलियां चलाईं. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है. पूरे गांव में दहशत फैली हुई है, और लोग इस तरह की खुलेआम हिंसा से बेहद आक्रोशित हैं."