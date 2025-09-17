ETV Bharat / state

पलवल: 20 साल पुरानी रंजिश में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों का हंगामा, गांव में तनाव का माहौल

पलवल के काशीपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते किसान की हत्या कर दी गई. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया.

Farmer Murder Palwal
Farmer Murder Palwal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
पलवल: काशीपुर गांव में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक किसान को सरेआम गोली मार दी गई. मृतक की पहचान बिजेंद्र के रूप में हुई है. बताया गया कि वह अपनी पत्नी श्यामवती के साथ खेत से चारा लेकर घर लौट रहे थे. रास्ते में गांव के ही युवकों ने घात लगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. श्यामवती ने बताया कि हमलावरों की संख्या 15 से 20 थी, जिनमें दिपांशु, तुषार और कुलदीप शामिल थे. मौके पर ही बिजेंद्र की मौत हो गई, जिससे गांव में डर और आक्रोश का माहौल बन गया. आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया.

परिजनों का हंगामा, शव का पोस्टमार्टम रोका: हत्या के बाद से पीड़ित परिवार का गुस्सा फूट पड़ा. मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीण नागरिक अस्पताल के शवगृह पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया. उनका आरोप था कि 24 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. गुस्साए लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की ओर कूच करने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर रोका. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और दोपहर करीब 3 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पलवल: 20 साल पुरानी रंजिश में किसान की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat)

पत्नी का बयान: मृतक की पत्नी श्यामवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि "हमलावर सिर्फ बिजेंद्र को ही निशाना नहीं बना रहे थे. उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचे और बेटे सचिन पर भी गोलियां चलाईं. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है. पूरे गांव में दहशत फैली हुई है, और लोग इस तरह की खुलेआम हिंसा से बेहद आक्रोशित हैं."

20 साल पुरानी रंजिश निकली हत्या की वजह: पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस हत्या की जड़ें दो दशक पुरानी दुश्मनी में छिपी हैं. बताया गया कि "करीब 20 साल पहले बिजेंद्र पर दिपांशु के पिता पप्पू की हत्या का आरोप लगा था. इस मामले में वह सात साल की सजा काट चुका है और फिलहाल जमानत पर था. आशंका जताई जा रही है कि दिपांशु ने इसी पुराने विवाद का बदला लेने के लिए यह खौफनाक साजिश रची. गांव के कई लोग इस रंजिश के बारे में जानते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह इतनी हिंसक रूप ले लेगी."

तनाव के बीच पुलिस तैनात: हत्या के बाद से काशीपुर गांव में तनाव का माहौल है. सोमवार रात को पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के घरों पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है. उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ा जाएगा.

