दिल्ली पुलिस की नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, कोर्ट में लगाई बीवी को दिलाने की गुहार

दिल्ली पुलिस की नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ा ( Etv Bharat )

पत्नी के लिए लाइब्रेरी, ज़मीन बेची : पीतम ने आगे बताया कि "शादी करने के बाद वे कुछ अरसे तक युवती के घर पर ही रहे. उसके बाद रसूलपुर चौक पर फ्लैट लेकर रहने लगे. इसी दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली. युवती ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर दिया. इस दौरान वे लाइब्रेरी को शिफ्ट करके किठवाड़ी चौक के पास ले आए थे. पत्नी की नौकरी की तैयारी के लिए उनको पैसों की बेहद जरूरत थी. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के साथ ज़मीन का कुछ हिस्सा तक बेच डाला. उन्होंने पत्नी को फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी करवाई. दिसंबर 2023 में पत्नी का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस के लिए हो गया. फरवरी 2024 में दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए उनकी पत्नी को बुला लिया गया."

लाइब्रेरी से शुरू हुआ प्यार : पीतम ने बताया कि " साल 2021 में उन्होंने पलवल में एक लाइब्रेरी शुरू की थी ताकि सरकारी नौकरियों में भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा वहां आकर तैयारी कर सकें. राजीव नगर की एक युवती भी वहां तैयारी के लिए आती थी. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद उन्होंने युवती को अपने घरवालों से मिलवाया. 4 जनवरी 2023 को उन्होंने बल्लभगढ़ के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली."

पत्नी ने पति को छोड़ा : 26 वर्षीय पीतम का आरोप है कि "उन्होंने अपनी पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए पूरी तैयारी कराई और हरसंभव मदद की लेकिन जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी, वो उसे छोड़कर मायके चली गई. पत्नी ने अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है. इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने हरियाणा सीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत भी दर्ज कराई है."

पलवल : यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तो आपको याद ही होगा. ऐसा ही एक मामला हरियाणा के पलवल में सामने आया है जहां पर पति का आरोप है कि पत्नी ने दिल्ली पुलिस में नौकरी लगते ही उसे छोड़ दिया.

पत्नी का पति के साथ रहने से इनकार : पीतम का कहना है कि "जब दिल्ली पुलिस में टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद वैरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो उनकी पत्नी ने अपने आपको विवाहित ना दिखाकर अविवाहित दिखाया जिसका उन्हें बाद में पता चला. फरवरी 2025 में पत्नी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके वापस मायके आ गई, लेकिन किसी ने उनको इसकी जानकारी नहीं दी. जब वे पत्नी को लेने राजीव नगर घर पहुंचे तो उसके माता-पाता ने बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया. जब उन्होंने अपनी पत्नी से घर चलने के लिए कहा तो उसने भी उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. पत्नी के घरवालों ने उससे कहा कि वो अपने लिए अब कोई दूसरी लड़की देखकर शादी कर ले."

आर्य समाज मंदिर में शादी की तस्वीर (Etv Bharat)

पति ने कोर्ट में लगाई गुहार : पीतम ने शिकायत में कहा है कि "पत्नी धमकी देती है और तलाक देने के लिए उस पर दबाव बना रही है. उसको फोन पर कई बार धमकियां मिल चुकी है. कुछ समय पहले पुलिस ने उनको पूरे मामले को लेकर प्रताड़ित भी किया". पीतम ने कहा कि "उन्होंने हरियाणा सीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है". पीतम के मुताबिक "उनकी पत्नी और उसके घरवालों ने उसके साथ धोखा किया है. अब उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है. कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई फरवरी 2026 को होनी है. साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत देते हुए कहा है कि उनकी पत्नी ने वेरिफिकेशन के दौरान शादीशुदा होने की जानकारी छुपाई है."

आर्य समाज मंदिर में शादी की रसीद (Etv Bharat)

पत्नी ने आरोपों को बताया गलत : वहीं पीतम की पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि "उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं. पीतम ने धोखे से उसके साथ शादी की है. किसी काम के बहाने पीतम उसको मंदिर ले गया था और वहां पर दबाव बनाकर उसने उससे शादी कर ली. जहां तक लाइब्रेरी बेचने की बात है तो पीतम ने उसके लिए नहीं बल्कि अपने कर्ज को चुकाने के लिए लाइब्रेरी को बेचा था. वहीं उसने दावा किया कि पीतम के छोटे भाई की शादी में 6 लाख की मदद भी उसके परिवार की ओर से की गई". पीतम की पत्नी ने दावा किया कि "दिल्ली पुलिस में भर्ती का सारा खर्चा भी उसने खुद ही उठाया है और कोर्ट में केस पहुंचने के बाद उसे फैसले का इंतज़ार है."

शादी के वक्त पति का शपथ पत्र (Etv Bharat)

शादी के दौरान पत्नी का शपथ पत्र (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पति ने लगाई गुहार (Etv Bharat)

दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गुहार (Etv Bharat)

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा ख़त (Etv Bharat)

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा गया पत्र (Etv Bharat)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र (Etv Bharat)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र (Etv Bharat)

