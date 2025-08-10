Essay Contest 2025

छत्तीसगढ़ में पाम की खेती से बढ़ रही किसानों की आय, खाद्य तेल उत्पादन को भी मिल रहा बढ़ावा - PALM CULTIVATION

छत्तीसगढ़ में पाम की खेती से किसानों को फायदा हो रहा है. इससे पाम ऑयल का उत्पादन हो रहा है.

PALM CULTIVATION IN CG
छत्तीसगढ़ में पाम की खेती (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 3:33 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेती किसानी अब फायदे का धंधा बनती जा रही है. यहां के किसान धान की खेती के बाद अब पाम की खेती कर रहे हैं. इससे प्रदेश में पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ रहा है. विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र के सहयोग से, किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान कर रही है. इसके लिए पाम के उत्पादन और अन्य बागवानी फसलों की खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है.

पाम की खेती को सरकार दे रही बढ़ावा: राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन पर छत्तीसगढ़ में तेजी से काम हो रहा है. इसके तहत राज्य में चार वर्षों में 2,689 हेक्टेयर भूमि पर पाम की खेती की जा चुकी है.पाम ऑयल का उपयोग बिस्कुट, चॉकलेट, इंस्टेंट नूडल्स, स्नैक्स जैसे उत्पादों के निर्माण में होता है. इसके साथ-साथ साबुन, क्रीम, डिटर्जेंट और जैव ईंधन में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है. पॉम ऑयल खाद्य तेल के रुप में लोकप्रिय हो रहा है.

पाम की खेती को सरकार कर रही प्रोत्साहित: विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पाम की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण के साथ-साथ सब्सिडी भी दे रही है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में पाम की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके अलावा महासमुंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, जशपुर, सरगुजा, कोरबा और बिलासपुर में भी इसकी खेती की जा रही है. साल 2021 से साल 2024 तक कुल 1,150 किसानों ने 1,600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पाम की खेती है- छत्तीसगढ़ कृषि एवं बागवानी विभाग

बागवानी विभाग की मदद से अपने 10 एकड़ के खेत में 570 पाम के पौधे लगाए हैं.मेरी ज़मीन सालों से बेकार पड़ी थी. तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने और पाम की खेती के लाभों के बारे में जानने के बाद, मैंने इसे अपनाने का फैसला किया- राजेंद्र मेहर, किसान, चक्रधरपुर गांव, रायगढ़

महासमुंद जिला पाम खेती में सबसे आगे: कृषि विभाग से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि महासमुंद जिला पाम की खेती में सबसे आगे है. यहां 611 हेक्टेयर में पाम की खेती की जा रही है. सरकारी योजना के तहत बागवानी विभाग से किसानों को प्रति हेक्टेयर 29,000 रुपये मूल्य के 143 पौधे मुफ्त मिलते हैं.

चार लाख की लागत में दो लाख की सब्सिडी: कृषि विभाग और बागवानी विभाग के मुताबिक रोपण, बाड़ लगाने, सिंचाई, रखरखाव और अंतर-फसलों की कुल लागत लगभग 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है. जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 1-1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है. कृषि विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाकी राशि बैंक ऋण के माध्यम से जुटाई जा सकती है.

पाम की खेती के लिए कृषि रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, अंतर-फसल, बोरवेल, पंप सेट, जल संचयन और वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों कि लिए भी सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा पाम कटर, तार जाल, मोटर चालित छेनी, चारा कटर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है- कृषि एवं बागवानी विभाग, छत्तीसगढ़

पाम खरीदी को समर्थन: कृषि एवं बागवानी विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्र ने अनुबंध कंपनियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से सीधे पाम ऑयल की उपज खरीदने की व्यवस्था की है, जिसका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा.

देश में पाम ऑयल की खेती 3.5 लाख हेक्टेयर में होती है. केंद्र सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है- कृषि एवं बागवानी विभाग

पाम की खेती से पाम ऑयल का उप्तादन बढ़ा: देश में पाम की खेती से पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ा है. इसमें कुल 15 फीसदी का इजाफा देखा गया है. अब साल 2030 तक इसे 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. पाम की खेती से पाम ऑयल का उत्पादन कर राज्य सरकार आदिवासी अंचलों में नए रोजगार का सृजन कर रही है.

