नूंह में झील बनी कुरैशियन कब्रिस्तान, 5 सालों से कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष, अब सीएम से लगाएंगे गुहार

नूंह में 7 एकड़ में फैली कुरैशी कब्रिस्तान में बीते 5 सालों से जलमग्न समस्या पर प्रशासन नहीं ले रहा सुध, गुस्से में लोग

नूंह में झील बनी कब्रिस्तान
नूंह में झील बनी कब्रिस्तान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 13, 2025 at 8:49 AM IST

3 Min Read
नूंह: हरियाणा के नूंह में स्थानीय लोग कांग्रेस विधायक आफताब के खिलाफ गुस्से में है और गुस्से की वजह है जलभराव. दरअसल, पलड़ी रोड पर करीब 7 एकड़ में कुरैशी कब्रिस्तान नंबर 86 में दफन शवों की बेकद्री हो रही है. इसके लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्थानीय नेताओं को गैर जिम्मेदार ठहराया है. क्योंकि उनकी मांग बीते 5 सालों से नहीं सुनी जा रही है. यहां पिछले 5 सालों से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

लोगों में रोष: स्थानीय लोगों का कहना है कि "गंदा पानी कब्रिस्तान में भरने से कब्र भी डूब चुकी है. इतना ही नहीं कब्र में दफन शवों के बाहर आने तक की नौबत आ गई है". हाल ही में एक शव को कब्रिस्तान में दफनाने के दौरान समाज के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जलमग्न रास्ते से गुजरते हुए समाज के लोगों में प्रशासन और स्थानीय नेताओं के प्रति आक्रोश भी देखने को मिला. यहां लंबे समय से अनदेखी व लापरवाही के चलते कुरैशी समाज के लोगों में भारी रोष बना हुआ है.

जलमग्न हुए कब्रिस्तान के रास्ते: कुरैशी समाज के लोगों ने कहा कि "लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही है. विधायक से कई बार मिल चुके हैं. बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. जलभराव की निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं. पानी निकालने के लिए पंप लगाते हैं, फिर मोटर खराब होने की बात करते हैं. तो कभी यहां से पंप हटाकर दूसरे स्थान पर लगा देते हैं. ऐसे में कब्रिस्तान में जलभराव की समस्या बरकरार है".

सीएम से करेंगे समाधान की मांग: इस अनदेखी के चलते कब्रिस्तान अब तक एक झील बन गई है. आलम ये है कि जब समाज के किसी व्यक्ति की मय्यत के लिए कब्र खोदते हैं, तो वे मय्यत के कब्र में भी गंदा पानी आ जाता है. लोगों ने कहा कि "मामले को लेकर 14 अक्टूबर को नूंह आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने अपनी समस्या रखेंगे. सीएम से समाधान की मांग करेंगे. 7 एकड़ में बने कब्रिस्तान की चारदीवारी की जाए साथ ही कब्रिस्तान में जलभराव पर नई मिट्टी डालकर इसका भरत किया जाए".

