पलाश ब्रांड का कारोबार पहुंचा 40 करोड़ के पार, झारखंड की ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति को मिल रहा सम्मान

सीएम की पहल पर पांच साल पहले शुरू किया गया पलाश ब्रांड का कारोबार आज आसमान छू रहा है.

पलाश ब्रांड का काउंटर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
रांचीः ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति की बदौलत शुरु पलाश ब्रांड का कारोबार अब 40 करोड़ को पार कर गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर कोरोना काल में यानी साल 2020 में पलाश ब्रांड को लॉन्च किया गया था.

इसका मकसद था कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त पहचान दिलाना. इस ब्रांड की बदौलत अबतक 30 से अधिक उत्पाद विकसित किए जा चुके हैं जो राज्यभर में संचालित पलाश मार्ट, डिस्प्ले काउंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं.

सिल्ली की शीला देवी बनीं लखपति दीदी

जेएसएलपीएस का दावा है कि कभी हाउस कीपिंग कर परिवार चलाने वाली रांची की सिल्ली निवासी शीला देवी ने दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर पलाश आजीविका दीदी कैफे शुरू किया. प्रशिक्षण और क्रेडिट लिंकेज से मिली सहायता के जरिए उन्होंने, झारखंड के व्यंजनों को अपने रोजगार का आधार बनाया. दिल्ली सरस मेला में हर साल उनकी बिक्री 6-7 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. आज शीला देवी "लखपति दीदी" बन चुकी हैं. उनकी जैसी सैकड़ों महिलाओं की सफलता की कहानी का आधार पलाश ब्रांड बन चुका है.

पलाश मार्ट का डिस्प्ले काउंटर (ETV Bharat)

दो लाख से अधिक महिलाओं का योगदान

राज्यभर में पलाश ब्रांड के 46 पलाश मार्ट और 24 डिस्प्ले-कम-सेल काउंटर संचालित किए जा रहे हैं. जिनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद अब घर-घर तक पहुंच रहे हैं. वर्तमान में 2 लाख से अधिक महिला उद्यमी पलाश ब्रांड से जुड़कर अपने उत्पाद बेच रही हैं और अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं. बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधा से अब महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं, जो पहले बिचौलियों पर निर्भर थीं.

पलाश ब्रांड के प्रोडक्ट्स (ETV Bharat)

पलाश ब्रांड के तहत जीराफूल चावल, ब्राउन राइस, मड़ुआ आटा, गेहूं का आटा, अरहर दाल, सरसों तेल, हर्बल आटा, मसाले, शहद, साबुन, डिटर्जेंट और हैंडवाश जैसे उत्पाद विशेष लोकप्रिय हो रहे हैं. सरसों का तेल पारंपरिक पद्धति से निकाला जाता है. पलाश शहद जंगल से संग्रहित, शुद्ध, पौष्टिक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर लोगों तक पहुच रहा है. अनपॉलिश दाल प्राकृतिक रूप में उपलब्ध, अधिक फाइबर और प्रोटीन वाली झारखंड थाली में सज रही है.

