पलामूः गढ़वा, पलामू एवं लातेहार में नक्सली और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस नक्सली एवं अपराधियों को आत्मसमर्पण के लिए अंतिम मौका देना चाहती है. नक्सल एवं अपराध को लेकर पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने मंगलवार को लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में हाई लेवल बैठक की है. इस बैठक में पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम, गढ़वा एसपी अमन कुमार, लातेहार एसपी कुमार गौरव, सीआरपीएफ के कमांडेंट बीके मिश्रा, पलामू के एएसपी राकेश सिंह समेत कई टॉप अधिकारी मौजूद थे.

कई इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी

बैठक में नक्सली और अपराधियों को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई. आईजी ने इंटेलिजेंस आधारित अभियान चलाने का निर्देश दिया. बैठक में नक्सल एवं अपराध के खिलाफ संपत्ति जांच की भी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया. प्रक्रिया पूरी करने के बाद संपत्ति को जब्त किया जाएगा. संगठित अपराध के खिलाफ आईजी ने विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया. कई इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है.

जानकारी देते जोनल आईजी और डीआईजी (Etv Bharat)

आम लोगों को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

बैठक में अधिकारियों को इस बात की भी जानकारी मिली कि विभिन्न थानों में आम लोगों के साथ कई बार ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है. ऐसे पुलिस अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पलामू में एक साथ सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और दिनेश गोप की मौजूदगी के बाद तीनों इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जेल में भी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है.

बैठक में कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई और नक्सल एवं अपराध को लेकर रणनीति बनाई गई है. 'नक्सली एवं संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों से पुलिस आत्मसमर्पण करने के लिए अपील कर रही है. पुलिस अपना इंटेलिजेंस बेस्ड अभियान चला रही है. पुलिस अधिकारियों के थानों में आम लोगों के साथ ठीक व्यवहार करने को कहा गया है. आम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.' -सुनील भास्कर, आईजी,पलामू



'नक्सल डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गए हैं, पुलिस उन्हें यह संदेश दे रही है कि वे आत्मसमर्पण कर दें. हाल में ही कई नक्सल कमांडरों के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई. झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफी बेहतर है'. - नौशाद आलम, डीआईजी, पलामू

