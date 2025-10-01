ETV Bharat / state

पंडालों का निरीक्षण करने सड़क पर उतरीं एसपी, पलामूवासियों की खुशहाली की कामना की, गुरुवार से शुरू होगा विसर्जन

पलामू: नवरात्र की नवमी को लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने मिल रही है. इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. शहर के विभिन्न पूजा पंडालो का निरीक्षण करने पलामू एसपी रीष्मा रमेशन खुद रात को सड़कों पर उतरी. इस दौरान एसपी ने कई पूजा पंडालों में व्यवस्था का जायजा लिया. पंडालों का निरीक्षण के बाद एसपी ने विसर्जन स्थल का जायजा लिया और वाहनों की बैरिकेडिंग को भी देखा.

निरीक्षण के क्रम में ईटीवी भारत संवाददाता ने एसपी रीष्मा रमेशन से खास बातचीत की. एसपी रीष्मा रमेशन ने ईटीवी भारत को बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गयी थी. पंडालों में व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं और लोग इसका पालन कर रहे हैं. ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छे से चल रही है और जो रूट डायवर्जन हुआ है उसमें भी लोगों ने काफी सहयोग किया है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन से बात करते संवाददाता नीरज कुमार (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर वह मनोकामना करती हैं कि पलामू के लोग खुशहाल रहें. पलामू के इलाके में सुख समृद्धि आए. एसपी ने बताया कि दशमी से विसर्जन का कार्य शुरू होगा. प्रतिदिन 300-300 के करीब विसर्जन होना है. विसर्जन को लेकर भी जिला प्रशासन ने तैयारी की है. नदियों के किनारे बैरिकेडिंग की गई है. कई इलाकों में गोताखोरों को भी तैनात किया गया है.