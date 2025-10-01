ETV Bharat / state

पंडालों का निरीक्षण करने सड़क पर उतरीं एसपी, पलामूवासियों की खुशहाली की कामना की, गुरुवार से शुरू होगा विसर्जन

पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन दुर्गा पूजा पंडालों की तैयारियों का जायजा लेने सड़कों पर उतरीं. उन्होंने विसर्जन स्थल का भी निरीक्षण किया.

Navratri 2025
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: नवरात्र की नवमी को लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने मिल रही है. इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. शहर के विभिन्न पूजा पंडालो का निरीक्षण करने पलामू एसपी रीष्मा रमेशन खुद रात को सड़कों पर उतरी. इस दौरान एसपी ने कई पूजा पंडालों में व्यवस्था का जायजा लिया. पंडालों का निरीक्षण के बाद एसपी ने विसर्जन स्थल का जायजा लिया और वाहनों की बैरिकेडिंग को भी देखा.

निरीक्षण के क्रम में ईटीवी भारत संवाददाता ने एसपी रीष्मा रमेशन से खास बातचीत की. एसपी रीष्मा रमेशन ने ईटीवी भारत को बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गयी थी. पंडालों में व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं और लोग इसका पालन कर रहे हैं. ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छे से चल रही है और जो रूट डायवर्जन हुआ है उसमें भी लोगों ने काफी सहयोग किया है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन से बात करते संवाददाता नीरज कुमार (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर वह मनोकामना करती हैं कि पलामू के लोग खुशहाल रहें. पलामू के इलाके में सुख समृद्धि आए. एसपी ने बताया कि दशमी से विसर्जन का कार्य शुरू होगा. प्रतिदिन 300-300 के करीब विसर्जन होना है. विसर्जन को लेकर भी जिला प्रशासन ने तैयारी की है. नदियों के किनारे बैरिकेडिंग की गई है. कई इलाकों में गोताखोरों को भी तैनात किया गया है.

एसपी ने कहा कि पूरी पलामू पुलिस एक टीम बनाकर दुर्गा पूजा के दौरान तैनात रही है. एक-एक जवान और एक-एक अधिकारी ड्यूटी पर रहे हैं और अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है. इस बार बारिश के कारण थोड़ी परेशानी भी हुई है, जिसमें आयोजन समिति के लोगों ने भी काफी सहयोग किया है. पलामू में 680 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है. अष्टमी एवं नवमी के दिन पूजा पंडालों में सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है.

यह भी पढ़ें:

दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी की तट पर रहेगी खास निगरानी, डीसी-एसपी ने पंडाल और घाटों का लिया जायजा

पाकुड़ एसपी ने दुर्गा पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ, कहा-ड्यूटी के दौरान रिल्स और वीडियो देखना पड़ेगा महंगा

पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, पाल्हे के इलाके में विशेष निगरानी के निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAMU SP RISHMA RAMESHANDURGA PUJA IN PALAMUDALTONGANJ DURGA PUJA PANDALSपलामू में दुर्गा पूजाNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.