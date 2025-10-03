ETV Bharat / state

पांडेय गिरोह गैंगवार: कई कुख्यात चेहरों को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस, कोयलांचल से जुड़ा है तार

पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में 7 जनवरी को हुई गैंगवार मामले की जांच पलामू पुलिस ने तेज कर दी है. पुलिस कई बड़े चेहरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. गौरतलब हो कि 7 जनवरी को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गरदा गांव में फिल्मी अंदाज में हुए गैंगवार में कुख्यात अपराधी भरत पांडे और दीपक साव मारे गए थे.

दोनों कोयलांचल के इलाके के मोस्ट वांटेड अपराधी थे और कई अन्य आपराधिक गिरोहों के साथ उनकी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. गैंगवार के दौरान, पांडे गिरोह से जुड़े कई लोगों, जिनमें डॉन विकास तिवारी भी शामिल था, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कोयलांचल इलाके के कई नामी लोगों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था.

अब, पलामू पुलिस ने इस गैंगवार की जांच तेज कर दी है और कई नामी लोगों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. भरत पांडे और दीपक साव गैंगवार मामले में पुलिस कुख्यात सुनील धोबी उर्फ ​​सुनील रजक और अमित साव को रिमांड पर लेगी. पलामू पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी दी है. अमित साव ने 22 सितंबर को पलामू अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि सुनील को 18 सितंबर को रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया था.

चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने पुष्टि की है कि दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है. भरत पांडे के पिता के आवेदन के आधार पर गैंगवार मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. भरत और दीपक कई दिनों से पलामू के अलग-अलग इलाकों में छिपे हुए थे.