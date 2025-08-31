ETV Bharat / state

अपराधी मयंक से पूछताछ करेगी पलामू पुलिस! जानें, किन मामलों में होंगे सवाल-जवाब - POLICE INTERROGATION

अजरबैजान से पकड़े गये अपराधी मयंक से पलामू पुलिस भी पूछताछ करने वाली है.

Palamu police will interrogate arrested gangster Mayank Singh
मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read

पलामूः कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से पलामू पुलिस पूछताछ करेगी. झारखंड एटीएस की टीम के द्वारा मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से गिरफ्तार किया और झारखंड लाया गया. मयंक सिंह से पूछताछ के लिए पलामू पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है जो जल्द ही न्यायालय से अनुमति लेकर पूछताछ शुरू करेगी.

पलामू जिला के इलाके में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा पर चार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. चारों घटना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है. नेशनल हाईवे पर हमले को लेकर पलामू में हरिहरगंज, सतबरवा, सदर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है.

वहीं रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर मोहम्मदगंज पड़वा के इलाके में एफआईआर दर्ज है. जिन घटनाओं में पलामू मयंक सिंह का नाम आया था. उन घटनाओं में मारा गया अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़े हुए और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं.

पलामू पुलिस मयंक सिंह से पूछताछ के दौरान स्थानीय लिंक को तलाश करेगी कि पलामू के इलाके में कौन-कौन उसकी मदद कर रहे हैं. पुलिस अभी पता लगाने का प्रयास करेगी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह पलामू में किन-किन लोगों के साथ बातचीत करता था. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पलामू पुलिस मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से पूछताछ करेगी. पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति ली जाएगी. कोर्ट की परमिशन के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पलामूः कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से पलामू पुलिस पूछताछ करेगी. झारखंड एटीएस की टीम के द्वारा मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से गिरफ्तार किया और झारखंड लाया गया. मयंक सिंह से पूछताछ के लिए पलामू पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है जो जल्द ही न्यायालय से अनुमति लेकर पूछताछ शुरू करेगी.

पलामू जिला के इलाके में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा पर चार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. चारों घटना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है. नेशनल हाईवे पर हमले को लेकर पलामू में हरिहरगंज, सतबरवा, सदर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है.

वहीं रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर मोहम्मदगंज पड़वा के इलाके में एफआईआर दर्ज है. जिन घटनाओं में पलामू मयंक सिंह का नाम आया था. उन घटनाओं में मारा गया अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़े हुए और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं.

पलामू पुलिस मयंक सिंह से पूछताछ के दौरान स्थानीय लिंक को तलाश करेगी कि पलामू के इलाके में कौन-कौन उसकी मदद कर रहे हैं. पुलिस अभी पता लगाने का प्रयास करेगी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह पलामू में किन-किन लोगों के साथ बातचीत करता था. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पलामू पुलिस मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से पूछताछ करेगी. पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति ली जाएगी. कोर्ट की परमिशन के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- मयंक सिंह के रिमांड को लेकर रामगढ़ कोर्ट में हुई सुनवाई, एटीएस को करनी पड़ी काफी मशक्कत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

इसे भी पढ़ें- अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर झारखंड लाया गया गैंगस्टर, आरोपी बोला-मयंक सिंह नहीं वह है सुनील कुमार मीणा

इसे भी पढ़ें- झारखंड का पहला क्रिमिनल जिसका हुआ प्रत्यर्पण! जानें, कौन है कुख्यात अपराधी मयंक सिंह

For All Latest Updates

TAGGED:

GANGSTER MAYANK SINGHPOLICE INTERROGATE MAYANK SINGHपलामू एसपी रीष्मा रमेशनJHARKHAND ATS TEAMPOLICE INTERROGATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.