ETV Bharat / state

अपराधी मयंक से पूछताछ करेगी पलामू पुलिस! जानें, किन मामलों में होंगे सवाल-जवाब - POLICE INTERROGATION

पलामूः कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से पलामू पुलिस पूछताछ करेगी. झारखंड एटीएस की टीम के द्वारा मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से गिरफ्तार किया और झारखंड लाया गया. मयंक सिंह से पूछताछ के लिए पलामू पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है जो जल्द ही न्यायालय से अनुमति लेकर पूछताछ शुरू करेगी.

पलामू जिला के इलाके में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा पर चार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. चारों घटना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है. नेशनल हाईवे पर हमले को लेकर पलामू में हरिहरगंज, सतबरवा, सदर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है.

वहीं रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर मोहम्मदगंज पड़वा के इलाके में एफआईआर दर्ज है. जिन घटनाओं में पलामू मयंक सिंह का नाम आया था. उन घटनाओं में मारा गया अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़े हुए और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं.

पलामू पुलिस मयंक सिंह से पूछताछ के दौरान स्थानीय लिंक को तलाश करेगी कि पलामू के इलाके में कौन-कौन उसकी मदद कर रहे हैं. पुलिस अभी पता लगाने का प्रयास करेगी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह पलामू में किन-किन लोगों के साथ बातचीत करता था. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पलामू पुलिस मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से पूछताछ करेगी. पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति ली जाएगी. कोर्ट की परमिशन के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.