कई गैंगस्टर पर घोषित होगा लाखों का इनाम, टारगेट पर राहुल दुबे और राहुल सिंह - STRICT ACTION AGAINST GANGSTERS

पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि डीआईजी स्तर पर गैंगस्टरों पर लाखों का इनाम रखा जाएगा.

STRICT ACTION AGAINST GANGSTERS
डीआईजी नौशाद आलम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read

पलामू: संगठित अपराध से जुड़े हुए कई गैंगस्टर के खिलाफ लाखों का इनाम घोषित किया जाएगा. पलामू रेंज के पुलिस इसकी तैयारी कर रही है और जल्दी सभी के खिलाफ इनाम घोषित किया जाएगा. शुरुआती दौर में कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे और राहुल सिंह के खिलाफ इनाम घोषित होगा. पलामू रेंज में संगठित अपराध से जुड़े हुए कई अपराधियों को टारगेट पर लिया गया है.

पलामू, गढ़वा और लातेहार में संगठित अपराध से जुड़े हुए कई गैंगस्टर के खिलाफ संपत्ति जांच की भी प्रक्रिया शुरू की गई है. पुलिस सभी को टारगेट पर ले रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है.

जानकारी देते डीआईजी नौशाद आलम (Etv Bharat)

पिछले दो महीनों में पलामू और लातेहार में संगठित अपराध से जुड़े हुए 18 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार सभी आरोपी नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट और रेलवे साइट पर फायरिंग के साथ-साथ रंगदारी के मामलों में शामिल थे.

पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि पहले सरकार के स्तर से इनाम की घोषणा की जाती थी. लेकिन अब डीआईजी के स्तर से इनाम की घोषणा की जानी है. उन्होंने कहा कि पलामू रेंज में संगठित अपराध से जुड़े हुए गैंगस्टर के खिलाफ इनाम की घोषणा की जाएगी.

नौशाद आलम ने बताया कि राहुल दुबे और राहुल सिंह जैसे गिरोह से जुड़े हुए कई लोग हैं जो जेल से बाहर हैं, उनके खिलाफ भी करवाई की जा रही है. अगर वह मुख्यधारा में शामिल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ इनाम की घोषणा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीआईजी ने बताया कि नक्सली हों या अपराधी वह मुख्यधारा में शामिल हों.

