यूपी में छिपना चाहते थे नक्सली शशिकांत और नगीना, अपने पास रखते थे ब्रिटेन और स्पेन का पिस्टल

पलामूः झारखंड की पलामू पुलिस और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान के बाद टीएसपीसी का जोनल कमांडर सह कथित सुप्रीमो 10 लाख का इनामी शशिकांत गंझू और 05 लाख का इनामी नगीना उत्तर प्रदेश के इलाके में छुपाना चाहते थे. लेकिन उत्तरप्रदेश एटीएस ने सोनभद्र के विंढमगंज के इलाके से नगीना उर्फ संतोष सिंह उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि शशिकांत और नगीना विंढमगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाले है. इसी सूचना के आलोक में सर्च अभियान शुरू किया गया. इस अभियान में एक बाइक को रोका गया, बाइक सवार एटीएस को देख भागने लगा. लेकिन मौके से नगीना पकड़ा गया जबकि बाइक चला रहा शशिकांत भाग गया.

नक्सली नगीना के पास से एटीएस की टीम ने 99 हजार 500 कैश, एक नाइन एमएम का पिस्टल, एक रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में गोली बरामद किया है. पूरे मामले में यूपी एटीएस ने गोमतीनगर थाना एफआईआर नंबर 12 में नगीना के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई हैं.

ब्रिटेन और स्पेन का रखा था पिस्टल

नगीना के पास से बरामद नाइन एमएम पिस्टल पर मेड इन इंग्लैंड और रिवॉल्वर पर मेड इन स्पेन लिखा हुआ है. पलामू पुलिस नगीना को रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है. पलामू के छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिली है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दअरसल नगीना ने यूपी एटीएस को बताया है कि तीन 4 सितंबर की रात में सुरक्षा बलों से केरल के जंगल में उनकी मुठभेड़ हुई थी जिसमें दो पुलिस वाले शहीद हुए थे और कुछ घायल हो गए. बाद में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उनके पार्टी का नेता (मुखदेव यादव) मारा गया था.