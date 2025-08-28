ETV Bharat / state

नक्सली संगठन जेजेएमपी का अंतिम दौर, एके 47 समेत कई हथियारों पर पुलिस की नजर! - ACTION AGAINST NAXALITE

पलामूः झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (JJMP) का अंतिम दौर शुरू हो गया है. जेजेएमपी के आधा दर्जन से अधिक नक्सली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के फिराक में है.

नक्सलियों का आत्मसमर्पण झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता होगी. प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन्म मुक्ति परिषद का प्रभाव राज्य के लातेहार, पलामू, गढ़वा के इलाके में सबसे अधिक रहा है. अब इसी इलाके में यह नक्सल संगठन अंतिम दौर में है. संगठन के पास कोई भी बड़ा कमांडर नहीं है. बचे हुए कमांडर झारखंड पुलिस के समक्ष हथियार डालने वाले है. सभी के आत्मसमर्पण में जोनल स्तर के एक सीनियर आईपीएस की बड़ी भूमिका है.

दरअसल, पलामू जोन में नक्सल संगठन जेजेएमपी को पुलिस ने रडार पर लिया था. पिछले दो महीने में जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और प्रभात गंझू मारा गया था. इसके बाद सेकंड इन कमान लवलेश गंझू ने सरेंडर कर दिया था. अब आधा दर्जन से अधिक कमांडर सरेंडर करने वाले है. सरेंडर करने वाले जेजेएमपी के कमांडरों के पास एके 47, एसएलआर, इंसास जैसे हथियार भी पुलिस को मिलेंगे.

पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सल संगठनों के खिलाफ इंटलीजेंस बेस्ड अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस लगातार नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही है. पुलिस यह लगातार बोल रही है कि वह मुख्यधारा में शामिल हो और सरकार की योजना नई दिशा का लाभ उठाएं.