दुर्गा पूजा में पलामू पुलिस की रस्सी होगी खास, सभी पेट्रोलिंग टीम लेकर चलेंगे साथ

पलामू: इस वर्ष, दुर्गा पूजा के लिए तैनात पुलिस टीम, पेट्रोलिंग पार्टी, पुलिस स्टेशन और हेल्प डेस्क के पास एक विशेष रस्सी होगी. यह रस्सी पुलिस को किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद करेगी. 2025 के मानसून सीजन में पलामू क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा हुई. दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की उम्मीद है. दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं. हजारों लोग मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में आएंगे. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं. कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

रस्सी को पुलिस मान रही है खास, भीड़ को किया जाएगा नियंत्रित

पलामू पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में रस्सी की भूमिका महत्वपूर्ण मान रही है. पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और पंडालों को सुरक्षित रखने के लिए रस्सियों का उपयोग करेगी. दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की स्थिति में, हजारों लोग बचने के लिए एक खास ठिकाने या पंडाल की ओर बढ़ेंगे. इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है या पंडाल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और हेल्प डेस्क पर तैनात जवान रस्सियों की मदद से भीड़ को नियंत्रित करेंगे और किसी भी तरह के नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे.

रस्सियों का इस्तेमाल ट्रैफिक को क्लियर करने और कुछ इलाकों में रूट डायवर्ट करने के लिए किया जाएगा. भारी बारिश की स्थिति में, पंडाल झुक सकता है या गिरने की स्थिति में आ सकता है. ऐसे में पुलिस उसे सुरक्षित करने और उसे ठीक करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करेगी.