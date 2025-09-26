ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा में पलामू पुलिस की रस्सी होगी खास, सभी पेट्रोलिंग टीम लेकर चलेंगे साथ

दुर्गा पूजा के दौरान पलामू पुलिस रस्सी का खास इस्तेमाल करने वाली है.

Durga Puja 2025
रस्सी के साथ पलामू पुलिस के जवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: इस वर्ष, दुर्गा पूजा के लिए तैनात पुलिस टीम, पेट्रोलिंग पार्टी, पुलिस स्टेशन और हेल्प डेस्क के पास एक विशेष रस्सी होगी. यह रस्सी पुलिस को किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद करेगी. 2025 के मानसून सीजन में पलामू क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा हुई. दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की उम्मीद है. दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं. हजारों लोग मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में आएंगे. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं. कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

रस्सी को पुलिस मान रही है खास, भीड़ को किया जाएगा नियंत्रित

पलामू पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में रस्सी की भूमिका महत्वपूर्ण मान रही है. पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और पंडालों को सुरक्षित रखने के लिए रस्सियों का उपयोग करेगी. दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की स्थिति में, हजारों लोग बचने के लिए एक खास ठिकाने या पंडाल की ओर बढ़ेंगे. इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है या पंडाल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और हेल्प डेस्क पर तैनात जवान रस्सियों की मदद से भीड़ को नियंत्रित करेंगे और किसी भी तरह के नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (Etv Bharat)

रस्सियों का इस्तेमाल ट्रैफिक को क्लियर करने और कुछ इलाकों में रूट डायवर्ट करने के लिए किया जाएगा. भारी बारिश की स्थिति में, पंडाल झुक सकता है या गिरने की स्थिति में आ सकता है. ऐसे में पुलिस उसे सुरक्षित करने और उसे ठीक करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करेगी.

"रस्सियों का इस्तेमाल आमतौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार बारिश का मौसम भी है. ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में भीड़ आने की उम्मीद है. सभी पंडाल मालिकों और पुलिसकर्मियों को रस्सियां साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पेट्रोलिंग पार्टी के पास भी रस्सियां हों." - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

पलामू में 680 स्थानों पर लगाए जाते हैं पूजा पंडाल

दुर्गा पूजा के दौरान, पलामू क्षेत्र में 680 स्थानों पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं. इस बार सभी पूजा पंडालों में पुलिस और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे. दुर्गा पूजा के लिए पलामू में 400 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है. शहरी इलाकों में पुलिस विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर रही है.

यह भी पढ़ें:

रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में दिख रही विविध झलक, कहीं कठपुतली तो कहीं स्वामीनारायण मंदिर का प्रारूप देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध

ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा राजधानी रांची का भव्य पंडाल, यहां राफेल भी है और अत्याधुनिक टैंक भी

कोयलांचल में दिखी मिनी गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा के साथ डांडिया, 80 साल से होता आ रहा आयोजन

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAMU POLICEPALAMU POLICE ROPEDURGA PUJA IN PALAMUपलामू में दुर्गा पूजाDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.