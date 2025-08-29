पलामूः चोरी या गुम हुए मोबाइल को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है. मोबाइल को ढूंढने के लिए कई तकनीक का सहारा लिया जाता है. पलामू पुलिस मोबाइल को ढूंढने के लिए CEIR तकनीक का सहारा ले रही है. दरअसल, CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर) एक तकनीक है जिसके माध्यम से पुलिस गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढ पाती है. CEIR तकनीक एक वेबसाइट के रूप में मौजूद है, जो मोबाइल का लोकेशन और उसके आईईएमईआई को ट्रैक करती है.

पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था. पिछले दो दिनों में थाना में तीन मोबाइल को ढूंढ लिया है. जबकि पूरे जिले में कई मोबाइल के लोकेशन की जानकारी मिली है. जिसके बाद पुलिस सभी को रिकवर करने के लिए अभियान चला रही है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

“ चोरी, गुम या मोबाइल के छिनतई हो जाने पर पुलिस उसका डिटेल लेती है. शिकायत मिलने के बाद गुम हुए मोबाइल का डिटेल वेबसाइट पर डाला जाता है. मोबाइल से किसी प्रकार की गतिविधि होने पर पुलिस को जानकारी मिल जाती है. उसके बाद मोबाइल रिकवर किया जाता है. अभी इस पर पहल की जा रही है. पुलिस जल्दी बड़ी संख्या में मोबाइल को रिकवर करेगी.” - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

प्रतिदिन 20 से अधिक मोबाइल हो रहे गुम

पलामू के विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन 20 से अधिक मोबाइल के गायब होने की जानकारी पुलिस को मिलती है. अधिकतर मामलों में लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है. गुम होने के बाद में तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाते हैं.

सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर में जैसे ही पुलिस मोबाइल का डिटेल डालती है सबसे पहले मोबाइल लॉक हो जाता है. उसके बाद मोबाइल से सिम निकालने या किसी भी तरह का डाटा ट्रांसफर करने के बाद दूसरे मोबाइल के माध्यम से मोबाइल का लोकेशन एवं अन्य तरह की जानकारी मिल जाती है. वेबसाइट मोबाइल को तुरंत लॉक करती है और उसके लोकेशन को भेज देती है.

