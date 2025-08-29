ETV Bharat / state

CEIR की मदद से पुलिस ढूंढ रही चोरी और गायब मोबाइल, जानें क्या है तकनीक - CEIR TECHNOLOGY

पलामू में मोबाइल गुम होने की घटनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में पुलिस CEIR तकनीक से गुम मोबाइल का पता लगा रही है.

Mobile Theft Cases In Palamu
मोबाइल फोन. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read

पलामूः चोरी या गुम हुए मोबाइल को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है. मोबाइल को ढूंढने के लिए कई तकनीक का सहारा लिया जाता है. पलामू पुलिस मोबाइल को ढूंढने के लिए CEIR तकनीक का सहारा ले रही है. दरअसल, CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर) एक तकनीक है जिसके माध्यम से पुलिस गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढ पाती है. CEIR तकनीक एक वेबसाइट के रूप में मौजूद है, जो मोबाइल का लोकेशन और उसके आईईएमईआई को ट्रैक करती है.

पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था. पिछले दो दिनों में थाना में तीन मोबाइल को ढूंढ लिया है. जबकि पूरे जिले में कई मोबाइल के लोकेशन की जानकारी मिली है. जिसके बाद पुलिस सभी को रिकवर करने के लिए अभियान चला रही है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चोरी, गुम या मोबाइल के छिनतई हो जाने पर पुलिस उसका डिटेल लेती है. शिकायत मिलने के बाद गुम हुए मोबाइल का डिटेल वेबसाइट पर डाला जाता है. मोबाइल से किसी प्रकार की गतिविधि होने पर पुलिस को जानकारी मिल जाती है. उसके बाद मोबाइल रिकवर किया जाता है. अभी इस पर पहल की जा रही है. पुलिस जल्दी बड़ी संख्या में मोबाइल को रिकवर करेगी. - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

प्रतिदिन 20 से अधिक मोबाइल हो रहे गुम

पलामू के विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन 20 से अधिक मोबाइल के गायब होने की जानकारी पुलिस को मिलती है. अधिकतर मामलों में लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है. गुम होने के बाद में तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाते हैं.

सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर में जैसे ही पुलिस मोबाइल का डिटेल डालती है सबसे पहले मोबाइल लॉक हो जाता है. उसके बाद मोबाइल से सिम निकालने या किसी भी तरह का डाटा ट्रांसफर करने के बाद दूसरे मोबाइल के माध्यम से मोबाइल का लोकेशन एवं अन्य तरह की जानकारी मिल जाती है. वेबसाइट मोबाइल को तुरंत लॉक करती है और उसके लोकेशन को भेज देती है.

ये भी पढ़ें-

जज का मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, भीड़ का फायदा उठाकर देते थे वारदात को अंजाम

मोबाइल चोरी कर बेचते थे सस्ते दामों पर, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार

रांची के वीआईपी इलाके में चोरी, मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 15 लाख का सामान ले उड़े चोर, घटना सीसीटीवी में कैद - Theft in Ranchi

मोबाइल चोरी होने पर अब थाने का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत

पलामूः चोरी या गुम हुए मोबाइल को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है. मोबाइल को ढूंढने के लिए कई तकनीक का सहारा लिया जाता है. पलामू पुलिस मोबाइल को ढूंढने के लिए CEIR तकनीक का सहारा ले रही है. दरअसल, CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर) एक तकनीक है जिसके माध्यम से पुलिस गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढ पाती है. CEIR तकनीक एक वेबसाइट के रूप में मौजूद है, जो मोबाइल का लोकेशन और उसके आईईएमईआई को ट्रैक करती है.

पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था. पिछले दो दिनों में थाना में तीन मोबाइल को ढूंढ लिया है. जबकि पूरे जिले में कई मोबाइल के लोकेशन की जानकारी मिली है. जिसके बाद पुलिस सभी को रिकवर करने के लिए अभियान चला रही है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चोरी, गुम या मोबाइल के छिनतई हो जाने पर पुलिस उसका डिटेल लेती है. शिकायत मिलने के बाद गुम हुए मोबाइल का डिटेल वेबसाइट पर डाला जाता है. मोबाइल से किसी प्रकार की गतिविधि होने पर पुलिस को जानकारी मिल जाती है. उसके बाद मोबाइल रिकवर किया जाता है. अभी इस पर पहल की जा रही है. पुलिस जल्दी बड़ी संख्या में मोबाइल को रिकवर करेगी. - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

प्रतिदिन 20 से अधिक मोबाइल हो रहे गुम

पलामू के विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन 20 से अधिक मोबाइल के गायब होने की जानकारी पुलिस को मिलती है. अधिकतर मामलों में लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है. गुम होने के बाद में तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाते हैं.

सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर में जैसे ही पुलिस मोबाइल का डिटेल डालती है सबसे पहले मोबाइल लॉक हो जाता है. उसके बाद मोबाइल से सिम निकालने या किसी भी तरह का डाटा ट्रांसफर करने के बाद दूसरे मोबाइल के माध्यम से मोबाइल का लोकेशन एवं अन्य तरह की जानकारी मिल जाती है. वेबसाइट मोबाइल को तुरंत लॉक करती है और उसके लोकेशन को भेज देती है.

ये भी पढ़ें-

जज का मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, भीड़ का फायदा उठाकर देते थे वारदात को अंजाम

मोबाइल चोरी कर बेचते थे सस्ते दामों पर, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार

रांची के वीआईपी इलाके में चोरी, मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 15 लाख का सामान ले उड़े चोर, घटना सीसीटीवी में कैद - Theft in Ranchi

मोबाइल चोरी होने पर अब थाने का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत

For All Latest Updates

TAGGED:

STOLEN AND MISSING MOBILE PHONESPALAMU POLICE IN SEARCH OF MOBILESMOBILE THEFT CASES IN PALAMUपलामू में मोबाइल गुम होने की घटनाएंCEIR TECHNOLOGY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.