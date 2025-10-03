ETV Bharat / state

11 महीने बाद जैप जवान की सुलझी हत्या की गुत्थी! ट्रैक सूट चोर कहने पर दोस्त ने उतारा था मौत के घाट

पलामू: पुलिस ने तकनीकी और अनुसंधान के साथ एक जैप जवान की मौत की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस, जैप जवान की मौत को सामान्य मान रही थी, लेकिन मामला हत्या में तब्दील हो गया. दरअसल तीन नवंबर 2024 को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जैप 8 के मुख्यालय से गेट के बाहर कार में ईशाहक मुर्मू नाम के जवान का शव बरामद हुआ था. उस दौरान मौत को सामान्य या बीमारी माना गया था.

सिर में चोट लगने की वजह से हुई थी मौत

दरअसल, ईशाहक मुर्मू दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. करीब डेढ़ महीने के बाद ईशाहक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ईशाहक के सिर में छोट लागने की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल पर जांच शुरू की थी. जांच में चौकने वाला खुलासा हुआ और ईशाहक की हत्या के आरोप में उसके मित्र सह साथी जवान बबलू मुर्मू पर लगा.

जिसके बाद बबलू मुर्मू को पलामू पुलिस ने 13 सितंबर को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बबलू मुर्मू भी जैप 8 का जवान है और वह भी दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

ट्रैक सूट चोर कहने पर हुई ईशाहक की हत्या, 24 घंटे से अधिक समय तक कार में पड़ा था शव

बबलू मुर्मू ने ईशाहक की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई है. ईशाहक ने पुलिस को बताया कि 1 नवंबर 2024 को वह अपने साथियों के साथ लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के शहर के इलाके में, शराब पीने और मटन खाने गए थे. इस दौरान ईशाहक उसे ट्रैक सूट चोर बोलकर ताना मार रहा था. वापस लौटने के बाद ईशाहक और बबलू ने दोबारा शराब पी. इस दौरान भी ईशाहक ने बबलू को ट्रैक सूट चोर बोलकर फिर ताना मारा. इसके बाद बबलू को गुस्सा आ गया और उसमें कार में रखे डंडे जैसा वस्तु से ईशाहक के सिर पर वार कर दिया.