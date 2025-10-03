11 महीने बाद जैप जवान की सुलझी हत्या की गुत्थी! ट्रैक सूट चोर कहने पर दोस्त ने उतारा था मौत के घाट
पलामू: पुलिस ने तकनीकी और अनुसंधान के साथ एक जैप जवान की मौत की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस, जैप जवान की मौत को सामान्य मान रही थी, लेकिन मामला हत्या में तब्दील हो गया. दरअसल तीन नवंबर 2024 को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जैप 8 के मुख्यालय से गेट के बाहर कार में ईशाहक मुर्मू नाम के जवान का शव बरामद हुआ था. उस दौरान मौत को सामान्य या बीमारी माना गया था.
सिर में चोट लगने की वजह से हुई थी मौत
दरअसल, ईशाहक मुर्मू दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. करीब डेढ़ महीने के बाद ईशाहक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ईशाहक के सिर में छोट लागने की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल पर जांच शुरू की थी. जांच में चौकने वाला खुलासा हुआ और ईशाहक की हत्या के आरोप में उसके मित्र सह साथी जवान बबलू मुर्मू पर लगा.
जिसके बाद बबलू मुर्मू को पलामू पुलिस ने 13 सितंबर को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बबलू मुर्मू भी जैप 8 का जवान है और वह भी दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है.
ट्रैक सूट चोर कहने पर हुई ईशाहक की हत्या, 24 घंटे से अधिक समय तक कार में पड़ा था शव
बबलू मुर्मू ने ईशाहक की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई है. ईशाहक ने पुलिस को बताया कि 1 नवंबर 2024 को वह अपने साथियों के साथ लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के शहर के इलाके में, शराब पीने और मटन खाने गए थे. इस दौरान ईशाहक उसे ट्रैक सूट चोर बोलकर ताना मार रहा था. वापस लौटने के बाद ईशाहक और बबलू ने दोबारा शराब पी. इस दौरान भी ईशाहक ने बबलू को ट्रैक सूट चोर बोलकर फिर ताना मारा. इसके बाद बबलू को गुस्सा आ गया और उसमें कार में रखे डंडे जैसा वस्तु से ईशाहक के सिर पर वार कर दिया.
इस घटना में ईशाहक की मौत हो गई. जिसके बाद बबलू ने शव को कार में रखा और जैप 8 के मुख्यालय के बाहर कार खड़ी कर दी. तीन नवंबर को जब जैप 8 में तैनात राजकुमारी मुर्मू ने ड्यूटी के लिए ईशाहक को बुलाया. बबलू मुर्मू ने राजकुमारी मुर्मू को बताया कि ईशाहक का शव कार में पड़ा है. जिसके बाद लेस्लीगंज थाना प्रभारी के द्वारा ईशाहक के शव का मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ले जाया गया यहां उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने की बात सामने आई थी. जिसके बाद हत्या के बिंदु पर अनुसंधान हुआ और पूरे मामले का खुलासा किया है. बबलू मुर्मू को गिरफ्तार करने उसे हिरासत में भेजा गया है. घटना के दिन ईशाहक मुर्मू के मोबाइल पर आने वाले कॉल को खुद बबलू मुर्मू रिसीव कर रहा था. बबलू, खुद को ईशाहक बताकर सभी से बात कर रहा था. बबलू ने चालाकी दिखाते हुए घटना की रात जवान सुशांत मुर्मू के मोबाइल से ईशाहक के मोबाइल पर कॉल किया ताकि सभी को लगे कि ईशाहक जिंदा है. मामले में कई लोगों का 164 के तहत बयान लिया गया है: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज
