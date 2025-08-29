पलामूः 20 अगस्त को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार से पुलिस ने 46 लाख 19 हजार रुपए बरामद किये थे. बरामद रुपयों को लेकर पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दी है जिसमें कई खुलासे हुए हैं.

पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली है कि बरामद रकम अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है. इस कारोबार में कुछ स्थानीय जबकि कुछ बाहरी लोग शामिल हैं. इधर बरामद नकद को लेकर आयकर विभाग में भी कार्रवाई की है. आयकर विभाग में पुलिस द्वारा जब्त रुपयों को हैंडओवर लेते हुए सरकार के खाते में जमा करा दिया है. कार से बरामद रुपयों को लेकर आयकर विभाग और पुलिस अलग-अलग जांच कर रही है.

जिस कार से 46.19 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे. वह कार छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के कुनकुरी के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस पूरे मामले में कार मालिक से भी पूछताछ कर रही है जबकि कई तकनीकी बिंदुओं पर भी अनुसंधान शुरू किया गया है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि बरामद रकम अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है. पुलिस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और पुलिस को अहम जानकारी भी मिली है. अफीम के कारोबार के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और उससे जुड़े हुए नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है.

दरअसल पलामू पुलिस को एक संदिग्ध कर की जानकारी मिली थी जिसके बाद पांकी थाना की पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था. सर्च अभियान के क्रम में पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई बलियारी मोड़ पर पुलिस को एक लावारिस हालत में कार मिली थी. पुलिस कार को थाना ले गई. अगले दिन कर की तलाशी लिया गया तो उसके अंदर से 500-500 रुपये 8576, 200 का 509, 100 का 301 नोट बरामद हुए थे.

इसे भी पढ़ें- अफीम तस्करों के पास कहां से आए 33 लाख रुपये, कई रडार पर, जब्त होगी संपत्ति

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग में अफीम के साथ पांच गिरफ्तार, एक लाख कैश बरामद

इसे भी पढे़ं- कार की स्टेपनी से 25 लाख बरामद, देवघर से धनवार भेजी जा रही थी रकम!