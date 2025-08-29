ETV Bharat / state

अफीम कारोबार से जुड़ा है कार से बरामद कैश, पुलिस की जांच में हुआ खुलासा!

पलामू में कार से बरामद रुपया अफीम कारोबार जुड़ा है.

Palamu police found in investigation that money recovered linked to opium trade
पलामू में कार से बरामद कैश (20 अगस्त 2025) (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

August 29, 2025

पलामूः 20 अगस्त को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार से पुलिस ने 46 लाख 19 हजार रुपए बरामद किये थे. बरामद रुपयों को लेकर पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दी है जिसमें कई खुलासे हुए हैं.

पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली है कि बरामद रकम अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है. इस कारोबार में कुछ स्थानीय जबकि कुछ बाहरी लोग शामिल हैं. इधर बरामद नकद को लेकर आयकर विभाग में भी कार्रवाई की है. आयकर विभाग में पुलिस द्वारा जब्त रुपयों को हैंडओवर लेते हुए सरकार के खाते में जमा करा दिया है. कार से बरामद रुपयों को लेकर आयकर विभाग और पुलिस अलग-अलग जांच कर रही है.

जिस कार से 46.19 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे. वह कार छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के कुनकुरी के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस पूरे मामले में कार मालिक से भी पूछताछ कर रही है जबकि कई तकनीकी बिंदुओं पर भी अनुसंधान शुरू किया गया है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि बरामद रकम अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है. पुलिस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और पुलिस को अहम जानकारी भी मिली है. अफीम के कारोबार के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और उससे जुड़े हुए नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है.

दरअसल पलामू पुलिस को एक संदिग्ध कर की जानकारी मिली थी जिसके बाद पांकी थाना की पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था. सर्च अभियान के क्रम में पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई बलियारी मोड़ पर पुलिस को एक लावारिस हालत में कार मिली थी. पुलिस कार को थाना ले गई. अगले दिन कर की तलाशी लिया गया तो उसके अंदर से 500-500 रुपये 8576, 200 का 509, 100 का 301 नोट बरामद हुए थे.

