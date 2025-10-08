बिहार-नेपाल सीमा पर मौजूद गिरोह गायब करता है जेवरात, पल भर में बदल देता है स्वरूप
बिहार-नेपाल सीमा पर के एक गिरोह को लेकर पलामू पुलिस ने कई खुलासे किए हैं. गिरोह महिलाओं को टारगेट कर जेवरात की चोरी करता है.
Published : October 8, 2025 at 8:23 PM IST
पलामू: बिहार-नेपाल सीमा पर एक गिरोह पल भर में गहने गायब कर देता है. ये लोग गहनों का स्वरूप बदलने के लिए केमिकल के साथ-साथ एक खास डाई का भी इस्तेमाल करते हैं. पलामू पुलिस द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में इसका खुलासा हुआ. पलामू पुलिस की एक टीम सीतामढ़ी, बिहार और नेपाल सीमा पर ऑपरेशन के लिए तैनात है. पलामू पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाता है.
6 अक्टूबर को पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर टाउन इलाके से गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने गिरफ्तार सदस्यों के पास से कई उपकरण और सामग्री के साथ-साथ कई दस्तावेज भी बरामद किए. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस को इस गिरोह के बारे में कई जानकारियां मिली हैं. यह गिरोह खास तौर पर महिलाओं को टारगेट करता है. गिरोह के पास कई तरह के केमिकल होते हैं जो सोने के गहनों का स्वरूप पल भर में बदल देते हैं. पुलिस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
महिलाओं को टारगेट करता है गिरोह
गिरोह सबसे पहले इलाके में एक घर या होटल किराए पर लेता है. गिरोह से जुड़े सभी लोग पूरी तरह से प्रोफेशनल वेश धारण करते हैं. बाद में, यह गिरोह अकेली महिलाओं को देखकर टारगेट करता है और बर्तन व गहने साफ करने की बात बोलता है. फिर धीरे से महिलाओं को केमिकल सुंघाकर धीरे-धीरे बेहोश कर दिया जाता है और उनके गहने गायब कर दिए जाते हैं. चोरी के गहने फिर बिहार के विभिन्न इलाकों में भेज दिए जाते हैं.
