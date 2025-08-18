पलामू: जिले में अपराध और नक्सलवाद से निपटने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. पूरे कंट्रोल रूम में पुलिस को जिले की पल-पल की जानकारी मिलेगी और यहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी. पलामू एसपी कार्यालय के ऊपरी तल पर यह हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान और अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं.

एसपी रीष्मा रमेशन खुद इस हाईटेक कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग कर रही हैं. दरअसल, मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है. इस शहरी क्षेत्र की आबादी करीब ढाई लाख है. पूरे इलाके में 130 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो हाई रेजोल्यूशन वाले हैं. सभी कैमरों का कंट्रोल रूम हाईटेक कंट्रोल रूम में मौजूद रहेगा. इंटर स्टेट बॉर्डर एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी.

जानकारी देंतीं पलामू एसपी (Etv Bharat)

एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पहले से ही एक कंट्रोल रूम है. लेकिन अब एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है. सीसीटीवी के माध्यम से पलामू के शहरी क्षेत्र को कवर किया गया है. जिला प्रशासन की मदद से कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. सिंगल स्क्रीन पर सारे कुछ उपलब्ध हो गए हैं और हर चीज को अपग्रेड किया जा रहा है. कंट्रोल रूम में इंडिविजुअल सिस्टम दिया जाएगा और पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी. हाइ टेक कंट्रोल रूम में 112 और यूनिफाइड सिस्टम भी मौजूद रहेगा.

यह भी पढ़ें:

अफीम के खिलाफ ग्रामीणों ने फूंका बिगुल! एसपी की मौजूदगी में हजारों ग्रामीणों ने ली शपथ

अपराधियों के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन, पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई अपराधी रडार पर

पलामू में राहुल दुबे गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, नेशनल हाइवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने वाले थे गैंगस्टर, हथियार जब्त