रेल यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक सदस्य पिस्टल के साथ गिरफ्तार - CRIMINALS ARRESTED

पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( Etv Bharat )

पलामू: रात में रेल यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. गिरोह से जुड़े एक सदस्य को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दो पिस्टल बरामद किया है. पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेड़मा ओवरब्रिज के पास कुछ अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और रेल यात्रियों से लूटपाट की योजना बना रहे एक आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया है. चंदन वर्मा के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक सिक्स राउंड का पिस्टल और दो जिंदा गोली बरामद किया है. मौके से एक अन्य आरोपी नितेश शर्मा फरार हो गया है. रेल यात्रियों को निशाना बनाने के लिए नीतीश और चंदन योजना बना रहे थे. रात में दोनों रेल यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले थे. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की छानबीन जारी है. आरोपी नितेश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. उन्होंने बताया कि गिरोह के पास हथियार कहां से आये इसका पता पुलिस जांच में लगा रही है. हथियारों की खरीद फरोख्त जानकारी नितेश शर्मा के पास है. -मणिभूषण प्रसाद, सदर एसडीपीओ.

