बिहार के सीतामढ़ी का गिरोह पल में गायब कर देता है जेवर! पुलिस के शिकंजे में गैंग के चार सदस्य

पलामू में पुलिस ने जेवर चोरी करने वाले बिहार के गिरोह के चार सदस्यों को पकड़ा है.

Palamu Police arrested four members of jewelry theft gang of Bihar
अपराधियों के पास से बरामद सामग्री (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 11:38 PM IST

2 Min Read
पलामूः बिहार के सीतामढ़ी का एक गिरोह पलक झपकते ही सोने और कीमती जेवरात को गायब कर देता है. इस दौरान गिरोह महिलाओं को निशाना बनाने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल करता है. केमिकल से महिलाएं बेहोश हो जाती हैं जिसके बाद गिरोह के सदस्य गहनों को गायब कर देता है.

दरअसल, पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी क्रम में बिना नंबर के दो बाइक पर सवार युवकों को रोका गया. चारों की गतिविधि पुलिस को संदिग्ध लगी. पुलिस ने चारों की तलाशी ली तो उनके पास से जेवर बनाने वाले अलग-अलग डिवाइस छोटे-छोटे गैस का सिलेंडर और कई तरह के केमिकल मिले.

इस तलाशी और मिली सामग्री को लेकर पुलिस को शंका हुई. जिसके बाद थाना ले जाकर सभी से पूछताछ की गयी. इस पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है जो महिलाओं के जेवरात को निशाना बनाता है. पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी के सूफी थाना क्षेत्र के रहने वाले शंभू कुमार शाह, शशि भूषण, सुमित सोनी और टिंकू कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है.

इन सभी पर पलामू के टाउन मेदिनीनगर और चैनपुर थाना क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. सभी बर्तन और जेवर साफ करने के नाम पर घटनाओं को अंजाम देते हैं. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार और एएसआई संतोष कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की गयी. टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है. सभी जेवरात को गायब करने के बाद बिहार के सीतामढ़ी के इलाके मे खपाते थे.

