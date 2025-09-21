पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में पलामू बना ओवरऑल चैंपियन, एथलेटिक्स में लातेहार ने मारी बारी
लातेहार में तीन दिवसीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में 16 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया. जिसमें पलामू टीम ओवरऑल चैंपियन रही.
Published : September 21, 2025 at 8:46 PM IST
लातेहार: प्रमंडल स्तरीय तीन दिवसीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन लातेहार पुलिस लाइन के प्रांगण में हुआ. प्रतियोगिता में कुल 16 प्रकार के खेल आयोजित किए गए थे. जिसमें पलामू टीम ओवरऑल चैंपियन रही जबकि एथलेटिक्स में लातेहार जिला की टीम चैंपियन रही. पलामू डीआईजी नौशाद आलम, लातेहार एसपी कुमार गौरव, पलामू एसपी रीष्मा रमेशन और गढ़वा एसपी ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया.
एथलेटिक्स के साथ कई खेलों का आयोजन
दरअसल पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हर साल प्रमंडल स्तरीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. इस साल लातेहार पुलिस लाइन के प्रांगण में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें लातेहार, गढ़वा और पलामू जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया था. प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के एथलेटिक्स प्रतियोगिता के साथ-साथ फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी.
हार जीत से नहीं होना है विचलित: डीआईजी
प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ. समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और उनका उत्साहवर्धन किया. पलामू डीआईजी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है. हार जीत से विचलित नहीं होना चाहिए. खिलाड़ियों को अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए. यदि आज थोड़ी कमी रह गई हो तो उस कमी को अगले प्रतियोगिता में समाप्त कर जीत हासिल किया जा सकता है. उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए एक शेर भी पढ़ा.
"तीन दिनों की इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों का जीवन काफी व्यस्त रहता है. इस व्यस्त जीवन में से खेल के लिए समय निकालकर इतना बेहतर प्रदर्शन करना वाकई प्रशंसनीय है. सबसे अच्छी बात यह रही कि पूरे खेल के दौरान सभी खिलाड़ियों में खेल भावना सबसे ऊपर रही."- कुमार गौरव, एसपी
खेल भावना ही खिलाड़ी की सच्ची पहचान
लातेहार एसपी ने बताया कि खेल भावना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है. उन्होंने आगे कहा कि तीन दिनों के इस खेल में जो भी प्रदर्शन हुए उसके आधार पर पुरस्कार भी वितरण किए जा रहे हैं. इस मौके पर पलामू एसपी रिष्मा रमेशन और गढ़वा एसपी अमन कुमार ने भी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया.
पलामू को मिला ओवरऑल चैंपियन का खिताब
इस तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में पलामू जिले को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला है. प्रतियोगिता में बेस्ट एथलेटिक्स पुरुष का पुरस्कार पलामू के रविकांत पांडेय को मिला है जबकि बेस्ट एथलेटिक्स महिला का पुरस्कार लातेहार की प्रमिला खलखो को दिया गया है.
