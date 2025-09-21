ETV Bharat / state

पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में पलामू बना ओवरऑल चैंपियन, एथलेटिक्स में लातेहार ने मारी बारी

लातेहार: प्रमंडल स्तरीय तीन दिवसीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन लातेहार पुलिस लाइन के प्रांगण में हुआ. प्रतियोगिता में कुल 16 प्रकार के खेल आयोजित किए गए थे. जिसमें पलामू टीम ओवरऑल चैंपियन रही जबकि एथलेटिक्स में लातेहार जिला की टीम चैंपियन रही. पलामू डीआईजी नौशाद आलम, लातेहार एसपी कुमार गौरव, पलामू एसपी रीष्मा रमेशन और गढ़वा एसपी ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया.

एथलेटिक्स के साथ कई खेलों का आयोजन

दरअसल पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हर साल प्रमंडल स्तरीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. इस साल लातेहार पुलिस लाइन के प्रांगण में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें लातेहार, गढ़वा और पलामू जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया था. प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के एथलेटिक्स प्रतियोगिता के साथ-साथ फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी.

लातेहार में आयोजित पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न (Etv Bharat)

हार जीत से नहीं होना है विचलित: डीआईजी

प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ. समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और उनका उत्साहवर्धन किया. पलामू डीआईजी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है. हार जीत से विचलित नहीं होना चाहिए. खिलाड़ियों को अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए. यदि आज थोड़ी कमी रह गई हो तो उस कमी को अगले प्रतियोगिता में समाप्त कर जीत हासिल किया जा सकता है. उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए एक शेर भी पढ़ा.