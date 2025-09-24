ETV Bharat / state

कुछ लोग विदेशियों के साथ मिलकर फैलाना चाहते हैं अस्थिरता! GST कटौती के बाद नायक के रूप में उभरेगा माध्यम वर्ग: विष्णु दयाल राम

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि वे जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद लगातार बाजारों का दौरा कर रहे हैं.

BJP MP Vishnu Dayal Ram
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी सांसद ने कहा कि कुछ लोग, विदेशी तत्वों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं. यही वजह है कि पार्लियामेंट सत्र के दौरान एजेंसी के द्वारा कुछ बातें कही है, जिसका कोई आधार नहीं है.

बीजेपी सांसद ने GST कटौती पर प्रेस कांफ्रेंस की

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी, देश के लोगों के साथ मिलकर अराजक माहौल तैयार करना चाहते हैं. यह सुनियोजित तरीके से कदम उठाया जाता है. इन षड्यंत्रकारी तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है. सांसद विष्णुदयाल राम ने आगे बताया कि जीएसटी कटौती से मध्यम वर्ग, नायक बनकर उभरेगा. इससे मध्यम वर्ग को काफी फायदा होगा, उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी. कटौती से आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ेगा. इसके साथ ही किसानों को भी काफी फायदा होगा.

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की प्रेस कांफ्रेंस (Etv Bharat)

जीएसटी बचत से आम आमदी को लाभ

पलामू सांसद ने कहा कि भारत में पहले 65 लाख करदाता थे जो बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए हैं. सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि वे जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद लगातार बाजारों का दौरा कर रहे हैं और कारोबारी से मुलाकात कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस संशोधन से कारोबारी के अलावा आम लोग भी खुश हैं. बीजेपी सांसद ने आगे बताया कि जीएसटी का रिफॉर्म एक साहसिक भरा निर्णय है, जिससे देश के हर तबके को फायदा होने वाला है.

'वोट चोरी' जैसी कोई बात नहीं: बीजेपी सांसद

आखिर में उन्होंने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि 'वोट चोरी' जैसी कोई बात नहीं है. इलेक्ट्रोल रोल जांच करने के लिए कई स्तर हैं. कई ऐसे लोग हैं, जो मृत हो गए हैं या फिर अपना घर बदल लिए हैं.

ये भी पढ़ें- खूंटी में अवैध अफीम की खेती पर सियासत, कांग्रेस नेता बोले- दर्ज केस खत्म कराने की करेंगे पहल, अर्जुन मुंडा ने कसा तंज

बालू घाट और लघु खनिज के अलॉटमेंट पर रोक हटाने से इनकार, HC ने कहा, No PESA Rules, No Mining

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा- स्वास्थ्य विभाग में हुआ टेंडर घोटाला, सीएम को लिखा पत्र

For All Latest Updates

TAGGED:

जीएसटी बचत उत्सवPALAMU MP EXPRESSED VIEWS ON GSTBJP MP VISHNU DAYAL RAMPALAMU MP VISHNU DAYAL RAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.