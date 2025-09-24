कुछ लोग विदेशियों के साथ मिलकर फैलाना चाहते हैं अस्थिरता! GST कटौती के बाद नायक के रूप में उभरेगा माध्यम वर्ग: विष्णु दयाल राम
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि वे जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद लगातार बाजारों का दौरा कर रहे हैं.
Published : September 24, 2025 at 7:29 PM IST
पलामू: बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी सांसद ने कहा कि कुछ लोग, विदेशी तत्वों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं. यही वजह है कि पार्लियामेंट सत्र के दौरान एजेंसी के द्वारा कुछ बातें कही है, जिसका कोई आधार नहीं है.
बीजेपी सांसद ने GST कटौती पर प्रेस कांफ्रेंस की
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी, देश के लोगों के साथ मिलकर अराजक माहौल तैयार करना चाहते हैं. यह सुनियोजित तरीके से कदम उठाया जाता है. इन षड्यंत्रकारी तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है. सांसद विष्णुदयाल राम ने आगे बताया कि जीएसटी कटौती से मध्यम वर्ग, नायक बनकर उभरेगा. इससे मध्यम वर्ग को काफी फायदा होगा, उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी. कटौती से आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ेगा. इसके साथ ही किसानों को भी काफी फायदा होगा.
जीएसटी बचत से आम आमदी को लाभ
पलामू सांसद ने कहा कि भारत में पहले 65 लाख करदाता थे जो बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए हैं. सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि वे जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद लगातार बाजारों का दौरा कर रहे हैं और कारोबारी से मुलाकात कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस संशोधन से कारोबारी के अलावा आम लोग भी खुश हैं. बीजेपी सांसद ने आगे बताया कि जीएसटी का रिफॉर्म एक साहसिक भरा निर्णय है, जिससे देश के हर तबके को फायदा होने वाला है.
आज पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेदिनीनगर स्थित परिसदन भवन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लागू किए गए ऐतिहासिक जीएसटी सुधार का सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुँच रहा है। pic.twitter.com/0f1b5SrnjS— Vishnu Dayal Ram (@vishnumppalamu) September 24, 2025
'वोट चोरी' जैसी कोई बात नहीं: बीजेपी सांसद
आखिर में उन्होंने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि 'वोट चोरी' जैसी कोई बात नहीं है. इलेक्ट्रोल रोल जांच करने के लिए कई स्तर हैं. कई ऐसे लोग हैं, जो मृत हो गए हैं या फिर अपना घर बदल लिए हैं.
