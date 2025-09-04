पलामू: टीएसपीसी का जोनल कमांडर शशिकांत गंझू पिछले दो दशक से झारखंड पुलिस के टारगेट पर है. शशिकांत पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत केदल का रहने वाला है. झारखंड सरकार ने शशिकांत पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा है. शशिकांत गंझू फिलहाल टीएसपीसी के सुप्रीमो के भूमिका में भी है.

2021 के बाद से शशिकांत गंझू के दस्ते के साथ पलामू और चतरा पुलिस की 13 से अधिक बार मुठभेड़ हुई है, लेकिन हर मुठभेड़ में शशिकांत बच निकला है. बुधवार को भी पलामू पुलिस के साथ शशिकांत के दस्ते की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के दो जवान शहीद हुए हैं और एक जवान जख्मी हुआ है.

AK-47 और पिस्टल के साथ घूमता है नक्सली शशिकांत

शशिकांत गंझू कभी माओवादियों का कैडर हुआ करता था. बाद में टीएसपीसी में शामिल हुआ और प्लाटून कमांडर के बाद एरिया कमांडर फिर जोनल कमांडर बन गया. शशिकांत हर वक्त अपने साथ एके-47 और पिस्टल रखता है. साथ ही हर वक्त अपने साथ चार से पांच कैडर भी रखता है. पलामू और चतरा सीमा पर वह पिछले दो दशक से सक्रिय है. पलामू के मनातू, पांकी, पिपराटांड़, तरहसी, नावाजयपुर और चतरा के लावालौंग, प्रतापपुर और कुंदा इलाके में शशिकांत सक्रिय है. यह इलाका शशिकांत गंझू का गढ़ माना जाता है. यही वजह है कि हर बार पुलिस एवं सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में शशिकांत बच जाता है.

शशिकांत को टीएसपीसी में मिली है बड़ी जिम्मेदारी

शशिकांत गंझू को टीएसपीसी में बड़ी जिम्मेवारी मिली थी. कुछ दिनों पहले टीएसपीसी के एरिया कमेटी सदस्य आक्रमण गंझू गिरफ्तार हो गया था. आक्रमण के गिरफ्तार होने के बाद शशिकांत को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी. टीएसपीसी का लेवी का पैसा पहले आक्रमण के पास जमा होता था. उसके गिरफ्तार होने के बाद लेवी का सारा पैसा शशिकांत के पास जमा होता है. बताया जाता है कि शशिकांत फिलहाल टीएसपीसी के सुप्रीमो की भूमिका में है.

50 से अधिक नक्सल हमले का आरोपी है शशिकांत

शशिकांत गंझू पर झारखंड के विभिन्न इलाकों में 50 से भी अधिक नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है. दो वर्ष पहले चतरा के इलाके में अफीम की खेती नष्ट करने के दौरान पुलिस पर हुए हमले का भी शशिकांत आरोपी है. शशिकांत पर 13 से अधिक बार पुलिस पर हमला करने का आरोप है.

