थाना में यूनिफॉर्म नहीं पहना तो पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज, डीआईजी ने कहा - हर दिन बैठक करें थाना प्रभारी - POLICE UNIFORM

पलामू डीआईजी नौशाद आलम ( ईटीवी भारत )

पलामू: थानों में ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान नेम प्लेट पहनना अनिवार्य है. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम की जांच में यह बात सामने आई है कि थानों में तैनात ओडी अफसर, सिरिस्ता में तैनात कर्मी और अन्य अधिकारी बिना स्पष्ट नेम प्लेट के ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है और पुलिस की छवि भी खराब हो रही है. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. डीआईजी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी और कर्मी पूरी यूनिफॉर्म और स्पष्ट नेम प्लेट के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे. हर सुबह थानों में बैठक होगी और विभिन्न पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. अगले दिन कार्यभार की समीक्षा की जाएगी और हर दिन की बैठक के बाद यूनिफॉर्म में एक ग्रुप फोटो डीआईजी को भेजी जाएगी. यह फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाएगी. सभी थाना प्रभारियों को एक स्पष्ट रोस्टर जारी करने को कहा गया है. सभी पुलिस अधिकारी जारी रोस्टर और बैठक में अपने नाम के पहले अक्षर लिखेंगे. थानों में तैनात पुलिस अधिकारी 24 घंटे यूनिफॉर्म में मौजूद रहेंगे. डीआईजी नौशाद आलम का कहना है कि यूनिफॉर्म में न होने से आम जनता को पुलिस अधिकारियों को पहचानने में असुविधा होती है और इससे पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

