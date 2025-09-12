ETV Bharat / state

डीसी एक बच्चे के जन्मदिन के मौके पर पहुंचीं गांव, झूम उठे बच्चे, महिलाओं को बताया मड़ुआ के गुण

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ पलामू डीसी समीरा एस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः डीसी समीरा एस अचानक गुरुवार को सुदूरवर्ती रामगढ़ के नावाडीह गांव पहुंच गईं. डीसी ने इस दौरान आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले एक बच्चे के जन्मदिन में भाग लिया. इस दौरान डीसी ने बालक शिवांशु कुमार के साथ केक काटा और उसे गिफ्ट भी दिया.

दरअसल, पलामू डीसी समीरा एस ने पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडीह के तुरी टोला आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया है. डीसी ने जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया है वह भी तुरी टोला आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई करता है. इस दौरान पलामू जिला की समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान और सीडीपीओ अर्चना सिन्हा भी मौजूद थीं.

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे के जन्मदिन में शामिल पलामू डीसी समीरा एस. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान डीसी समीर एस ने आंगनबाड़ी में पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों और स्थानीय महिलाओं का उत्साह बढ़ाया उन्हें कई विकास योजनाओं की जानकारी दी. इस दौरान दो महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित की गई.

डीसी ने बताया मडुआ के गुण