ETV Bharat / state

डीसी एक बच्चे के जन्मदिन के मौके पर पहुंचीं गांव, झूम उठे बच्चे, महिलाओं को बताया मड़ुआ के गुण

पलामू के नावाडीह गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले एक बच्चे के जन्मदिन में डीसी समीरा एस शामिल हुईं.

Palamu DC Celebrated Child Birthday
आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ पलामू डीसी समीरा एस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः डीसी समीरा एस अचानक गुरुवार को सुदूरवर्ती रामगढ़ के नावाडीह गांव पहुंच गईं. डीसी ने इस दौरान आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले एक बच्चे के जन्मदिन में भाग लिया. इस दौरान डीसी ने बालक शिवांशु कुमार के साथ केक काटा और उसे गिफ्ट भी दिया.

दरअसल, पलामू डीसी समीरा एस ने पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडीह के तुरी टोला आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया है. डीसी ने जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया है वह भी तुरी टोला आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई करता है. इस दौरान पलामू जिला की समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान और सीडीपीओ अर्चना सिन्हा भी मौजूद थीं.

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे के जन्मदिन में शामिल पलामू डीसी समीरा एस. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान डीसी समीर एस ने आंगनबाड़ी में पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों और स्थानीय महिलाओं का उत्साह बढ़ाया उन्हें कई विकास योजनाओं की जानकारी दी. इस दौरान दो महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित की गई.

डीसी ने बताया मडुआ के गुण

डीसी समीरा एस ने ग्रामीणों को बताया कि मडुआ में बहुत गुण हैं. मडुवा में काफी कैल्शियम होता है और गुड़ में आयरन होता है. यह छोटे बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है. संभव हो तो हर दिन अपने बच्चों को मडुआ खिलाईए. मडुआ का डिश बनाना काफी आसान भी है. आपको बता दें कि नावाडीह सुदूरवर्ती इलाका है. इलाके में विकास के लिए जिला प्रशासन के तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.

ये भी पढ़ें-

पलामू डीसी का मेडिकल कॉलेज निरीक्षण, धूल फांकती मिलीं करोड़ों की मशीनें, अस्पताल भवन निर्माण की नहीं मिली स्पष्ट जानकारी

नक्सल इलाकों में बच्चों की पढ़ाई को बनाया जाएगा रोचक, शिक्षकों का तैयार होगा चेन पूल

पलामू डीसी ने शिक्षक और अधिकारियों से पूछा स्कूलों में क्यों हो रहा ड्रॉप आउट! जानिए क्या मिला जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAMU DC SAMIRA SPALAMU DC CELEBRATED CHILD BIRTHDAYBIRTHDAY CELEBRATION IN ANGANWADIपलामू डीसी समीरा एसDC SAMIRA S

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.